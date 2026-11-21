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Givairo Read estime que les choses doivent rapidement changer à Feyenoord. Samedi soir, le latéral droit et le club de Rotterdam se sont inclinés à la surprise générale contre Excelsior (2-3) à De Kuip, malgré son ouverture du score. Après la rencontre, Read a expliqué au micro d’ESPN que, selon lui, Feyenoord passe beaucoup trop de temps à défendre.

La soirée avait pourtant si bien commencé pour Read, qui avait ouvert le score après un peu plus d’une minute de jeu sur une passe de Jerayno Schaken. À cet instant, le défenseur pensait lui aussi que Feyenoord allait passer une soirée relativement tranquille.

« C’est aussi ce que je pensais, pour être honnête. Ça faisait plaisir de marquer ce but, enfin mon premier. Mais après, on veut enchaîner, et ce n’est pas ce qui s’est passé », a déclaré Read, qui a rapidement vu son équipe perdre son avantage.

« Je pense qu’on encaisse le premier but beaucoup trop facilement. Je ne sais pas comment il a pu y avoir autant d’espaces pour qu’il puisse avancer comme ça, mais c’est tout simplement trop facile. » Excelsior a ensuite pris l’avantage sur un penalty d’Irakli Yegoian.

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Le nombre inhabituellement élevé de buts encaissés par Feyenoord ces dernières semaines inquiète aussi Read. « Oui, c’est un problème, cela fait déjà plusieurs matches que ça arrive. Nous devons examiner ça de très près et nous y travaillons dur, mais je ne peux pas dire maintenant quelle en est exactement la cause. »

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On demande ensuite à Read comment Feyenoord peut éviter de traverser à nouveau une longue période de méforme. « Nous ne partons pas du principe que cela va se reproduire, mais il faut que certaines choses changent, pour être honnête. Nous devons travailler beaucoup plus dur les uns pour les autres et gagner des matches. »

Selon le latéral droit, la différence avec les premiers mois de la saison est nette. « C’est très différent du début de saison. Aujourd’hui, nous passons beaucoup de temps à défendre, mais ce n’est pas comme ça que nous voulons jouer. »

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« Nous sommes très bons avec le ballon, nous avons beaucoup de qualités et nous voulons le montrer, mais ce n’est plus le cas depuis plusieurs matches. » Malgré cette série de résultats décevants, Read attend avec impatience les matches à domicile contre le FC Porto et l’Ajax.

« Nous devons tourner la page. Aujourd’hui, on peut encore être affectés, c’est normal, mais demain, nous devons repartir de zéro et reconstruire la confiance au sein de l’équipe. Nous devons aussi nous dire les uns aux autres que nous sommes une bonne équipe. »

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Enfin, Read est interrogé sur les « Vous devriez avoir honte » descendus des tribunes de De Kuip samedi soir. Le capitaine n’a pas du tout apprécié. « En fait, ça ne nous aide pas, pour être honnête. Ça nous fait surtout penser davantage à quel point nous jouons mal en ce moment, et ça ne nous aide vraiment pas. »

Read comprend toutefois la déception des supporters de Feyenoord. « Nous savons que nous les décevons depuis plusieurs matches. Nous faisons vraiment tout pour inverser la tendance, mais aujourd’hui, nous n’y sommes encore pas parvenus. »