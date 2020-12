Giuseppe Volpecina : "Nous souvenir de Diego en tant que génie du football"

L'ancien coéquipier de Diego Maradona à , Giuseppe Volpecina, soutient la décision de renommer le Stadio San Paolo à son nom. L'initiative de renommer le stade mythique du Napoli a commencé quelques heures à peine après l'annonce du décès de Diego Maradona à l'âge de 60 ans, le 25 novembre dernier.

Le maire de Naples, Luigi de Magistris, a lancé la perspective d'un changement de nom sur Twitter dans son hommage à l'Argentin, qui a aidé le club à remporter ses deux seuls titres en de son histoire durant ses sept années passées dans le sud de l' . La proposition a trouvé grâce auprès des supporters mais aussi et surtout des responsables de Naples et le changement a finalement été confirmé la semaine dernière au conseil municipal de Naples, l'ancien San Paolo étant une propriété de la ville.



Et Volpecina, qui a joué aux côtés de Diego pour Naples en 1986, estime que l'idole décédée est plus que digne de cet honneur. "Je suis très heureux que le Stadio San Paolo soit renommé en l'honneur de Diego Armando Maradona, il le mérite et bien plus", a déclaré à Goal l'ancien défenseur de Naples, de Vérone et de la .

"En même temps, cependant, ne plus l'appeler San Paolo peut avoir un effet et ce sera difficile, mais je suis heureux que les Napolitains et Naples aient fait ce geste pour leur plus grande idole. C'était la bonne chose à faire. Mon expérience avec Diego a été incroyable, c'était au sommet de sa carrière et de sa vie privée. Il était en forme brillante, il a remporté la et le Scudetto en quelques mois. Il était toujours au bon endroit, c'était un année fantastique. Quand j'ai quitté Naples et que j'ai entendu des nouvelles de lui, je ne pouvais pas y croire, car Maradona était trop intelligent. Mais il aimait vivre sa vie à mille kilomètres à l'heure, toujours en première page", a-t-il ajouté.

Les talents magiques de Maradona sur le terrain ont été ombragés pendant des années par ses luttes hors du terrain, qui comprenaient une bataille prolongée contre la dépendance. "Les problèmes de Diego étaient liés à la sphère privée. Chacun décide de vivre comme il l'entend, il a admis qu'il avait tort", a ajouté Volpecina. "Nous voulons nous souvenir de Diego comme un génie du football. Avec sa magie, il a diverti tout le monde et l'affection reçue ces jours-ci du monde entier le montre. C'est ce qui parle pour lui".

Alors que Naples s'est rapproché du Scudetto à de nombreuses reprises depuis le départ de Maradona en 1991, terminant deuxième à quatre reprises derrière la au cours des neuf dernières saisons, ils n'ont pas pu récupérer le titre et refléter l'exploit de l'Argentin. Volpecino estime qu'il est difficile pour n'importe quel joueur d'émerger et d'assumer le rôle de Diego à Naples, ou même d'imiter sa génération de héros dans les années 1980 et au début des années 1990, tant l'époque était différente.

"Il y avait des joueurs plus éclectiques. Nous avions Diego, Milan avait Marco van Basten, avait Zico, l'Inter avait Lothar Matthaus, la Juve avait Michel Platini", se souvient-il. "Dans ce Naples, par exemple, il y avait des joueurs comme Salvatore Bagni ou Bruno Giordano, qui pouvaient être décisifs à tout moment : aujourd'hui je ne le vois pas. Dries Mertens est un grand joueur, il a marqué l'histoire à Naples et marque des buts. Lorenzo Insigne est un talent avec une grande technique, mais il n'y a pas de champions comme par le passé - à part Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic. C'est différent, plus football tactique, il faut y arriver avec le jeu", a enfin estimé l'ancien partenaire de Maradona.