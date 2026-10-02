Le directeur de la zone technique de l'Atalanta, Cristiano Giuntoli, est intervenu aujourd'hui au Festival dello Sport de Trente : voici ses déclarations sur scène et en marge.

GAETANO - « Je le connais depuis de nombreuses années, lors de la dernière année il a joué comme milieu de terrain, et, au vu de ce que je connais de lui, je pensais qu'il pouvait avoir les caractéristiques adaptées au jeu de Sarri. Pour moi, il peut viser l'équipe d'Italie. Sarri les aime quand il les a. Il les défend toujours, même dans les chambres secrètes. Il a toujours une grande préoccupation de les défendre et il prend toujours beaucoup de responsabilités. Il ne les prend pas sur le marché, il te dit ce qu'il en pense, puis il était certainement content de l'avoir », rapporte Tmw.

ELMAS - « Une surprise ? Cela ne dépend pas de nous, le joueur, son entourage et le club auquel il appartient ont été bons en gardant le silence. Cela n'arrive plus dans le football d'aujourd'hui, ça a duré 4 à 5 jours. D'habitude, le nom sort toujours ».

KRISTENSEN - « Il a une grande puissance physique, il est rapide malgré son gabarit, il a une bonne technique. Nous voulons jouer à 4, nous n'avons pas obtenu de grands résultats mais nous faisons partie des 4 premières équipes pour la sortie de balle depuis l'arrière et il nous aide dans ce domaine. Opération coûteuse, je remercie le club, mais avec un salaire gérable ».

INFORTUNÉS - « Nous avons eu la blessure de Hien, qui devrait revenir après la deuxième trêve. Ensuite, nous attendons Kossounou. Sulemana est presque de retour, il manque une semaine. Pour Hien, il faut attendre la prochaine trêve, même chose pour Kossounou. Raspadori a très peu de choses, quelque chose de léger, je pense qu'il manquera un match au maximum ».

KESSIE - « En faisant le surfeur pendant le mercato, j'avais compris qu'il pouvait y avoir quelques petits problèmes de temps (avec la Juventus, ndlr). Lui avait tout de suite donné son ouverture. Lui et Luca Percassi ont un rapport de confiance et d'estime incroyable. Cela s'est ouvert en peu de temps et nous avons été bons et chanceux de boucler rapidement ».

ROWE - « Il y a toujours un peu de tension. Quand tu fais le 4-3-3, il pouvait représenter le profil parfait, nous nous sommes tournés vers lui déjà un peu avant. Bologne a opposé un peu de résistance, lui a eu une grande volonté de venir ».

CABAL - « Un joueur intéressant comme d'autres que nous avons suivis, mais nous savons quoi faire et à quel point miser ou non sur un joueur en fonction de la situation. S'il vient à certaines conditions, nous pouvons y penser, sinon non. Nous avons été très fermes sur le fait d'avancer sur l'un et de nous arrêter sur l'autre, nous n'avons pas été à la merci d'autres personnes ».