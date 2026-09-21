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Giulini CagliariGetty Images
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Giulini : « Maldini ? Quand on sort boire quelque chose, il vaut toujours mieux ne pas prendre la voiture »

Cagliari

« La position reste celle d’un parent : quand on sort boire quelque chose, il est toujours préférable de ne pas prendre la voiture ». Au micro de Radio Anch’io lo sport le président de Cagliari, Tommaso Giulini, est revenu sur l’affaire de l’accident de voiture dans lequel ont été impliqués le joueur de Cagliari et de l’Italie Daniel Maldini. « Maldini - a ajouté Giulini -, nous le suivons depuis plusieurs années, nous savons que c’est un talent fou qui n’était pas encore parvenu à s’exprimer au mieux.



Cet été, nous nous sommes retrouvés dans une situation un peu désagréable avec l’un de nos joueurs, qui estimait ne pas gagner suffisamment, et nous l’avons excellemment remplacé par Maldini » Sur la grande période actuelle de Cagliari, Giulini ajoute : « Nous voudrions rester dans une meilleure position au classement que l’an dernier. Maintenant, nous devons être bons dans la gestion de la situation »

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