Giuliano Simeone, épaulé par son père, inscrit une nouvelle page de l’histoire de la Coupe du monde

Le match Argentine-Angleterre, demi-finale de la Coupe du monde 2026, a offert ce soir un moment historique : la titularisation du jeune Giuliano Simeone.

Juliano a ainsi suivi les traces de son père, Diego Simeone, inscrivant une nouvelle page dans les annales de la Coupe du monde.

Selon le compte « Mister Sheep » sur « X », la participation de Giuliano permet à la famille Simeone d’intégrer un club très fermé : celui des trois seuls duos père-fils de l’histoire de la Coupe du monde à avoir été titulaires contre la même nation lors des phases à élimination directe.

Diego Simeone avait lui-même été titulaire contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998.

Avant eux, la famille brésilienne Da Goya avait déjà accompli cet exploit : le père, Domingos Da Goya, avait été titulaire contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1938, puis le fils, Ademir, avait lui aussi été titulaire contre la Pologne lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 1974.

La famille espagnole Fantolra a également réalisé cet exploit : le père, Martí Fantolra, avait été titulaire contre l’Italie en quarts de finale de la Coupe du monde 1934.

Son fils José a ensuite été titulaire contre les Azzurri en quarts de finale de la Coupe du monde 1970.







