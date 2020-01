Giroud pourrait ne pas quitter Chelsea en janvier alors que l'Inter envisage d'attendre l'été prochain

Le club de Serie A n'a pas encore trouver un accord avec les Blues et peut maintenant décider de ne pas le recruter cet hiver.

L' envisage maintenant de signer Olivier Giroud gratuitement l'été prochain puisque l'international français arrive en fin de contrat en juin 2020, alors que les négociations sur un accord avec pour le mois de janvier sont toujours au point mort. Giroud était désespéré de vouloir une fois de plus travailler avec Antonio Conte et il avait d'ores et déjà trouvé un accord avec l'Inter sur un contrat de deux ans et demi d'une valeur initiale de 4 millions d'euros par an, un chiffre qui tomberait à 3,5 millions d'euros pour les deux saisons suivantes.

Les deux clubs ont toutefois campé sur leurs positions, Chelsea demandant 7 millions d'euros pour le Français, qui n'a plus que cinq mois sur son contrat actuel, tandis que le cador de Serie A n'était disposé qu'à aller à investir 5 millions d'euros avec des bonus complémentaires. Les Blues pourraient désormais opter pour un prêt de dernière minute pour augmenter les chances de Giroud de faire partie de l'équipe de lors de l' , le sélectionneur Didier Deschamps l'ayant exhorté à quitter l'ouest de Londres pour conserver ses chances d'être sélectionné l'été prochain.

Giroud dans l'impasse ?

L'article continue ci-dessous

On dit que s'intéresse à Giroud, mais ils sont sur le point d'obtenir un prêt avec une option d'achat pour l'attaquant de l' , Krzysztof Piatek, et il semble donc peu probable d'entamer des discussions pour un prêt du champion du monde 2018. L'avenir de Giroud pourrait être davantage affecté par la condition physique de Tammy Abraham, l'attaquant anglais devant être évalué avant le match de de ce week-end contre .

L'attaquant anglais ayant marqué 15 buts a mis Olivier Giroud hors de l'équipe cette saison, mais a subi de graves ecchymoses et un gonflement à la cheville lors du récent match nul 2-2 avec qui l'a vu rater la victoire en contre Hull City. Lampard a laissé l'option ouverte d'inclure Giroud dans son équipe pour le reste de la saison et a déjà salué le professionnalisme du joueur de 33 ans malgré son désir de quitter l'ouest de Londres.

Quant aux autres départs, Pedro pourrait quitter les Bleus dans les prochains jours avec l'Inter Miami, le et Vissel Kobe, tous intéressés par le champion du monde espagnol. L'AS Roma est une autre option potentielle pour l'ancien ailier de Barcelone, bien qu'il semble que l'arrivée imminente de Carles Perez dans la capitale italienne mettra fin à l'intérêt du club pour Pedro. Tariq Lamptey pourrait également quitter Chelsea en janvier ou en été et a trois offres pré-contractuelles du , de et d'un club de Premier League inconnu, son contrat avec les Blues expirera l'été prochain. L'attaquant de l'Académie Ike Ugbo, quant à lui, a reçu des offres pour mettre fin à son prêt avec le Roda JC de la part de clubs de Championship et d' , mais a choisi de rester dans son club actuel jusqu'à la fin de la saison.