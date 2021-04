Giroud ne prolongera probablement pas son contrat avec Chelsea

L'attaquant des Blues, âgé de 34 ans, a eu un impact énorme à Stamford Bridge mais a reculé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Thomas Tuchel.

Olivier Giroud réfléchit à ses options concernant son avenir et hésite à renouveler son contrat à Chelsea après avoir chuté dans la hiérarchie du club à son poste, selon les informations de Goal. Les Blues sont prêts à ouvrir des discussions concernant un nouvel accord pour l'attaquant de 34 ans, mais ce ne serait qu'une prolongation à court terme et l'obligerait à accepter un rôle partiel. Le contrat actuel du Français expire cet été et bien que plusieurs clubs aient commencé à prendre contact pour le signer, Giroud n'a pas encore décidé où il veut aller.

Le champion du monde 2018 n'a commencé que trois matchs de championnat sous la houlette du nouvel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, et n'a pas du tout figuré dans le onze de départ depuis la victoire en FA Cup contre Sheffield United en mars. Et ce malgré qu'il ait marqué un but crucial à l'extérieur lors de la victoire contre l'Atletico Madrid en Ligue des champions, certains de ses coéquipiers ayant eu du mal à trouver le chemin des filets alors qu'ils ont joué beaucoup plus régulièrement.

On considère cependant que Timo Werner et Kai Havertz ont contribué faire gagner les Blues malgré leur manque de buts, Chelsea n'ayant perdu que deux fois lors des 22 premiers matchs de Thomas Tuchel. Presque dans la même situation que Giroud, Tammy Abraham a également lutté pour avoir du temps de jeu sous Tuchel, bien qu'il ait été utilisé comme remplaçant en deuxième période lors de la victoire 1-0 contre West Ham en Premier League le 24 avril.

Giroud plus proche de partir que de rester

Olivier Giroud avait précédemment suscité l'intérêt de la Juventus pour le mercato d'hiver, tandis que l'Inter Milan avait manifesté son intérêt en janvier 2020 lorsque le Français manquait de temps de jeu. Et il semblerait que de nombreuses équipes soient toujours intéressées à signer l'attaquant français cet été, d'autant plus que les mouvements de transfert seront probablement limités en raison des implications financières liées à la pandémie de coronavirus.

L'article continue ci-dessous

Giroud a marqué 11 buts toutes compétitions confondues pour les Blues cette saison et a été félicité par Thomas Tuchel et l'ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, pour son professionnalisme dans les coulisses. L'attaquant restera probablement l'attaquant titulaire de la France au championnat d'Europe, même si son temps de jeu a considérablement diminué dans l'ouest de Londres, mais s'il ne rejoue pas d'ici là, il sera probablement de retour sur le marché cet été.

Olivier Giroud l'a clamé haut et fort l'Euro sera la dernière compétition avec les Bleus de sa carrière, et à moins qu'il revienne sur cette décision, il pourra faire le choix qu'il souhaite cet été, sans se préoccuper de son temps de jeu pour assurer sa place dans les listes de Didier Deschamps.