Giroud, Hernandez, Kalulu, Maignan : Stefano Pioli juge la saison des Français de l'AC Milan

Avant Milan-Naples, Stefano Pioli dresse un premier bilan de la saison des quatre Français de son équipe.

Ce mercredi 12 avril, l'AC Milan reçoit le Napoli en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce choc 100% italien, Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, s'est longuement confié à nos confrères du journal L'Equipe.

Et le coach s'est prononcé sur le niveau et la saison des nombreux français qui composent son équipe et qu'il apprécie : « J'ai un bon feeling avec les Français, ce sont des garçons intelligents qui parlent bien l'italien. »

Sur Olivier Giroud

« Je lui ai parlé deux fois en visio avant sa signature et j'avais des sensations très positives, son écoute, son respect. Je savais qu'on travaillerait bien ensemble. C'est un grand joueur. Et c'est surtout un repère pour notre animation offensive, un vrai joueur d'équipe, généreux, toujours positif. »

Sur Théo Hernandez

« Il est plus jeune (25 ans) et il s'ouvre moins, mais je l'adore. C'est un phénomène physiquement et techniquement, et je suis sûr qu'il a encore une énorme marge de progression, il faut qu'il s'en convainque lui aussi. »

Sur Mike Maignan

« Je ne le connaissais pas avant de jouer contre Lille en Ligue Europa. Chez nous, ils nous battent 3-0 (en phase de groupes, en 2020-2021), et je dis à mon entraîneur des gardiens à la fin du match : « Celui-là, il faut le suivre. » Sa communication et sa présence dans le match m'avaient impressionné. J'étais sûr qu'il était un excellent gardien mais il s'est révélé encore meilleur que ce que je croyais. Il est très méticuleux dans sa préparation des matches, c'est un joueur qui veut grandir continuellement. C'est épuisant de l'entraîner, parce qu'il demande beaucoup. Mais c'est aussi super, parce qu'il est motivé. Quand c'est toujours toi, l'entraîneur, qui dois motiver tous les autres, au bout d'un moment, il manque toujours quelque chose. Et Mike, il ne lui manque rien. »

Sur Pierre Kalulu

Une grande surprise, oui. Pierre est un garçon fantastique. Pendant toute la première saison ici (2020-2021), il jouait vraiment très peu, et il a tellement travaillé. Il n'a jamais lâché un centimètre, et moins il jouait, plus il bossait à l'entraînement. Parce que quand tu ne joues pas, il ne suffit pas de bien travailler, il faut faire mieux que les autres. Et Pierre a toujours eu cette motivation. Du coup, il s'améliore vite et ce n'est pas fini. »