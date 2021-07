"Giroud est toujours là quand on en a besoin"

Ancien entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri conserve une belle image d’Olivier Giroud, qui a toujours répondu présent quand il a fait appel à lui.

Il est de ces joueurs dont on pense toujours que l’heure est passée et qu’ils ont fait leur temps. Pourtant, chaque année, Olivier Giroud trouve le moyen de suspendre une fois de plus et de faire taire les détracteurs.

Depuis son arrivée à Chelsea en janvier 2018, l’attaquant français a connu quatre entraîneurs. De Conte à Tuchel en passant par Sarri et Lampard, d’aucun n’avait fait de Giroud leur titulaire à la pointe de l’attaque.

Mais c’est bien dans l’adversité que le Grenoblois est le meilleur et ne cesse de le prouver chez les Blues ou même en équipe de France. Prolongé automatiquement par Chelsea en avril pour une saison de plus, l’ancien Montpelliérain pourrait quand même quitter Londres et rejoindre le Milan AC, qui lui fait une cour assidue depuis quelques semaines.

Une arrivée en Serie A qui pourrait lui permettre de recroiser la route de l’un de ses coaches à Chelsea : Maurizio Sarri. Pour SportItalia, l’entraineur italien est revenu sur sa collaboration avec le Français et n’est pas avare d’éloges.

"C'est un grand professionnel, un de ces joueurs qui sont toujours là en cas de besoin, confie-t-il. Avant la finale de la Ligue Europa, Zola (son adjoint chez les Blues, ndlr) m'a demandé quelles étaient mes intentions et j'ai répondu: ‘Giroud et Pedro vont jouer, c’est sûr – ils n’ont jamais raté les matchs importants – tu choisis les neuf autres joueurs."

Remplaçant de luxe en Premier League, Olivier Giroud avait pleinement participé au sacre de Chelsea en Ligue Europa avec le titre de meilleur buteur de la compétition avec onze réalisations.

Malheureusement, l’association avec Sarri n’a duré qu’une seule saison, l’Italien préférant reprendre la direction de l’Italie. Une grosse erreur d’après le principal intéressé.

"A Chelsea, j'ai fait une erreur sensationnelle, celle de vouloir retourner en Italie à tout prix. Marina m'a empêché de quitter Chelsea, mais j'avais cette envie de retourner en Italie. Chelsea est un grand club, dans les années qui ont suivi, vinrent Werner, Havertz, Mount, Ziyech : tous convenaient à moi et ma façon de jouer."