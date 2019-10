Giroud dans le collimateur de l’Inter ?

En mal de temps de jeu à Chelsea, l’attaquant international français pourrait bien rebondir en Italie lors du prochain mercato.

À l’instar de ce qu’a fait Romelu Lukaku lors de la précédente intersaison, Olivier Giroud va peut-être quitter la pour la afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Selon le site Calciomercato.com, l’international français ferait partie des cibles d’Antonio Conte pour renforcer l’Inter de Milan en janvier prochain.

Conte connait très bien Giroud pour l’avoir eu sous ses ordres pendant six mois du côté de Stamford Bridge. C’est même lui qui l’a fait venir d’ en janvier 2018.

Le technicien italien apprécie donc les qualités de l’ancien héraultais, et jugerait que ce dernier serait un concurrent idéal pour Romelu Lukaku. Avec la récente blessure d’Alexis Sanchez, un renfort offensif ne serait, par ailleurs, pas de trop pour l’actuel leader de la .

L'article continue ci-dessous

Reste à savoir si Giroud verrait d’un bon œil un transfert chez les Nerazzurri. Après le match des Bleus contre la (1-1) lundi dernier, et durant lequel il avait marqué un but, l’intéressé a laissé la porte ouverte à toute possibilité : "Je vais me battre pour ma place à . Si j'ai envie de partir ? Pas forcément. Mais il y a des choses qui feront que... Si on m'oblige à faire un choix, je le ferai comme quand je suis parti d'Arsenal."

Pour rappel, Giroud n’est pas encore apparu une seule fois en Premier League cette saison. Frank Lampard, le nouveau coach des Blues, ne compte visiblement pas sur lui pour faire briller son attaque. Le jeune Tammy Abraham et le Belge Michy Batshuayi sont préférés au champion du monde au poste d’avant-centre.