Girondins, Sousa : "À Bordeaux, l'histoire est liée aux Coupes et aux trophées"

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a annoncé quelques changements dans son onze de départ mais veut bien figurer en Coupe de la Ligue.

Battus par le week-end dernier, les Girondins de restent sur deux défaites en et vont vouloir reprendre leur marche en avant ce mardi soir contre en . Une compétition qui pourrait permettre aux hommes de Paulo Sousa d'accéder à l'Europe la saison prochaine. En conférence de presse, l'entraîneur portugais a souligné l'importance de bien figurer dans les Coupes pour un club comme les Girondins.

"Bordeaux a une histoire de victoires, de coupes, de trophées. Cette compétition à part te donne cette possibilité d'en gagner. On doit d'abord ce concentrer sur la rencontre face à Dijon. Il faut appliquer tous nos principes de jeu, il faut être concentrés et à notre maximum. Je continue à dire que c'est très important pour nous de les garder pour continuer à nous améliorer et mieux rivaliser avec tous nos adversaires. C'est une compétition où tu n'as qu'une possibilité de réussite, c'est très difficile", a avoué le Portugais.

"Poussin sera titulaire"

Paulo Sousa attend une réaction après la défaite contre Lille : "Pour rivaliser avec ce type d'équipe comme Lille, on doit être à notre meilleur niveau individuellement et collectivement. Ce n'est pas ce qui s'est passé lors du dernier match. Je n'ai pas besoin de jouer contre ce genre d'équipe pour savoir qu'il y a une différence de niveau. Ça donne la possibilité de mieux connaître notre chemin pour améliorer notre futur, tout ce qu'on doit faire pour arriver au niveau de l'histoire de notre club".

L'entraîneur des Girondins se méfie de Dijon, même si Bordeaux a déjà battu cette équipe cette saison en : "La première compétition elle commence à l'entraînement. Je veux voir une intensité de jeu de la part de tout le groupe. Il faut donc que chacun soit prêt à jouer et qu'il le montre sur le terrain. L'équipe de Dijon n'est plus celle que nous avons joué chez elle en début de championnat. Ils se déplacent autrement sur le terrain, ils jouent différemment. Cela va être un match complexe pour lequel ont doit être concentrés".

Enfin, Paulo Sousa a annoncé un léger turnover pour cette rencontre et notamment au poste de gardien : "Quelques joueurs vont tourner, oui. Gaëtan (Poussin) sera titulaire. S'il se passe quelque chose avec Ben (Costil), on ne peut pas avoir un second gardien qui ne joue pas. Il a été appelé en Espoirs par rapport à tout ce qu'il a déjà amélioré. J'espère qu'il ne prendra pas de but et qu'on va gagner pour continuer à aider son parcours professionnel".