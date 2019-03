Girondins - Josh Maja : "Je suis persuadé que le futur de Bordeaux est grand"

Arrivé cet hiver en provenance de Sunderland, le jeune attaquant anglais n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Bordeaux mais il reste serein.

Josh Maja est arrivé à en janviers dernier mais n'a pas eu beaucoup de temps de jeu (142 minutes) pour s'exprimer en . Dans un entretien accordé à France Football, l'attaquant anglais a indiqué qu'il n'était pas inquiet par rapport à sa période d'adaptation. "Je ne suis pas pressé, tout comme je ne suis pas inquiet. Je suis encore en phase d'adaptation. Je travaille tous les jours, je cherche constamment à progresser. Quand ma chance viendra, je saurai la saisir."

Par rapport au changement récent d'entraîneur, avec l'arrivée en poste de Paulo Sousa il y a trois semaines, le buteur de 20 ans se montre optimiste. "Ce n'est pas facile mais ça fait partie du football. J'ai traversé des épreuves beaucoup plus difficiles que ce qui se passe aujourd'hui dans ce club. Ça ne m'effraie pas, je suis persuadé que le futur de Bordeaux est grand. On a un nouveau coach, ça va prendre du temps pour s'y habituer mais on va y arriver."

Sur son avenir, l'ancien joueur de Sunderland espère s'imposer à Bordeaux avant pourquoi pas un jour d'évoluer en , un championnat qu'il n'a pas pu connaître avec les Black Cats. "C'est évident. C'est une des meilleures Ligues du monde, avec les meilleures équipes. J'espère qu'un jour je pourrai y jouer mais pour l'instant je suis à Bordeaux, je veux réussir ici, et on verra plus tard."