Girona - FC Barcelone : Christhian Stuani, un buteur pas si éphémère

Méconnu du grand public, l'attaquant uruguayen, courtisé par le FC Barcelone, confirme cette saison qu'il est un redoutable buteur.

La plupart des Français ont découvert Christhian Stuani en juin dernier lors d'un quart de finale de Coupe du monde entre les Bleus et l'Uruguay. L'attaquant de Girona avait la lourde tâche de remplacer Edinson Cavani, blessé, face à l'équipe de France et ne s'était pas montré à son avantage dans cette rencontre. Pourtant, l'attaquant de 32 ans, habitué à jouer les seconds rôles en sélection derrière les monstres Luis Suarez et Edinson Cavani, restait sur une saison extraordinaire avec le promu Girona.

Cinquième meilleur buteur de Liga avec vingt et un buts en trente-trois matches, Christhian "le Charrua" Stuani a énormément fait parler de lui la saison dernière de l'autre côté des Pyrénées. Beaucoup se sont d'ailleurs étonnés de le voir annoncé du côté du FC Barcelone pour remplir le rôle de doublure de Luis Suarez, son compatriote, qu'il occupe déjà avec la Céleste en quelque sorte. Priorité des Blaugrana, devant Olivier Giroud, El Matador de Tala ne va, selon toute vraisemblance, pas rejoindre le Barça faute d'un accord avec Girona (ndlr il disposerait d'une clause libératoire de 15 millions d'euros) qui bien évidemment souhaite conserver son principal artilleur en attaque.

Une Stuani dépendance à Girona

Car si Christhian Stuani a passé pour la première fois de sa carrière, dans l'élite, la barre des vingt buts (son meilleur total était de 12 avec l'Espanyol en 2014/2015) la saison dernière, beaucoup attendaient de voir - à juste titre - si l'Uruguayen était en surrégime ou s'il avait tout simplement franchi un cap. Et bien la réponse est plutôt claire. L'attaquant de 32 ans pointe déjà à douze buts en Liga est en très bonne voie pour améliorer son record personnel. Deux joueurs seulement font mieux que lui cette saison, Lionel Messi (18 buts) et Luis Suarez (15 buts).

"Est-ce que je suis dans la meilleure forme de ma carrière ? C’est possible. On dit toujours que le meilleur est à venir (rires). Mais oui, la saison dernière a été très importante pour moi avec tous ces buts marqués et ce que j’ai pu apporter à l’équipe. Et c’était aussi une année de Mondial, c’était un de mes grands objectifs. Maintenant, on va relever de nouveaux défis. Je suis plus mûr qu’avant, je sais ce que je dois faire à chaque minute du match, je sais comment préparer une semaine de compétition, des choses que l’expérience t’apporte", confiait en octobre le buteur de Girona à Esport3.

Après avoir pas mal bourlingué en Espagne dans sa carrière, Christhian Stuani s'est exporté en Angleterre du côté de Middlesbrough en 2015. Un virage dans sa carrière. Il en est revenu métamorphosé et surtout avec un point fort amélioré : son jeu de tête. "Il faut faire attention à Christian Stuani, un attaquant chiant, très bon de la tête", alertait Antoine Griezmann avant le quart de finale de Coupe du monde conscient de la force de le "Charrua" dans ce secteur de jeu.

Mutation en buteur redoutable

El Matador qui n'avait jamais été un buteur référencé durant sa carrière, souvent utilisé comme ailier à l'Espanyol ou deuxième attaquant en Angleterre, a trouvé sa véritable nature en Catalogne. Pablo Machin a décidé d'articuler son équipe autour de lui à l'été 2017. À la pointe du 3-4-2-1, l'international uruguayen a mué. Et depuis tout roule pour Stuani. Pablo Machin, désormais à Séville, pointait d'autres qualités que son jeu de tête en décembre 2017 lorsqu'il entraînait encore Girona : "Tous les joueurs défendent et attaquent dans notre équipe. Stuani est un maître quand il s'agit de se déplacer dans les espaces proches du but, mais il faut aussi que les joueurs puissent le mettre dans de bonnes dispositions".

Résumer le natif de Tala à son jeu de tête serait une insulte à son égard. S'il est loin de la technique habituelle des attaquants du championnat espagnol, Christhian Stuani n'est pas maladroit dans le jeu au sol mais bénéficie surtout d'une science du placement et d'une puissance physique lui permettant d'évoluer dans différents registres, à la fois opportuniste, à la fois capable de se créer ses propres occasions. Son sens du but, son jeu de tête, ses buts en une touche et sa grinta rappellent étrangement - toute proportion gardée - un autre Matador évoluant au PSG. Christhian Stuani fait partie de ces joueurs à s'être révélé tardivement. L'Uruguayen s'est réinventé la trentaine passée, se muant comme un buteur redouté.

El Matador a trouvé son rythme de croisière à Girona. Il est impliqué dans plus de 50% des buts de son équipe cette saison. Une statistique qui prend encore plus d'ampleur puisque depuis la montée de Girona en Liga, l'Uruguayen est là aussi à quasiment 50% des buts de son équipe marqués. Un ratio complètement fou qui alerte les grands clubs espagnols. L'été dernier, l'Atletico Madrid était sur ses traces, cet hiver c'était autour du FC Barcelone, mais finalement l'avenir du natif de Tala semble s'écrire avec les Blanquivermells, là où il est devenu la "star" et ne cesse de repousser ses limites. Assoiffé de buts, Christhian Stuani n'a pas fini de surprendre son monde et va continuer de faire trembler les filets de Liga.