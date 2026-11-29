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Giovanni van Bronckhorst estime que Feyenoord méritait mieux qu’un match nul 1-1 face à l’Ajax dimanche après-midi. L’entraîneur du club de Rotterdam a vu son équipe dominer le jeu.

« Ce qui ressort, bien sûr, c’est que malgré notre bonne prestation, nous n’avons pas réussi à gagner », commence Van Bronckhorst au micro d’ESPN. « Les cinq premières minutes ont été difficiles, mais nous sommes ensuite montés en puissance. Nous avons dominé et nous nous sommes créé de bonnes occasions. »

« C’est dommage de ne pas avoir marqué ce deuxième but, mais je ne peux rien reprocher aux joueurs. Ils n’ont rien lâché, ils ont beaucoup travaillé, remporté des duels, joué avec du rythme… Cela ne nous a pas permis de gagner, mais je suis satisfait de ce que nous avons montré sur le terrain aujourd’hui. »

Nacho Ferri a manqué un penalty crucial pour Feyenoord. Van Bronckhorst, comme Luciano Valente , ne regrette toutefois pas d’avoir confié le tir à l’Espagnol. « Il est le premier sur la liste et, au bout du compte, c’est lui qui décide s’il veut le tirer ou non. En tant que joueur, on le sent, et il a bien sûr le droit de faire ce choix. Cette fois, cela n’a pas fonctionné. »

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Van Bronckhorst est ensuite interrogé sur l’absence de deuxième carton jaune pour Yves Bissouma. Le milieu de terrain a ostensiblement flirté avec la limite en seconde période, l’a même dépassée, mais n’a pas été sanctionné par l’arbitre Allard Lindhout.

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« Oui, cela m’a énervé », répond l’entraîneur de Feyenoord en revoyant les images de la faute de Bissouma sur Oussama Targhalline.

« Ce sont des moments du match où l’arbitre peut sortir le carton. Pour moi, c’est tout simplement un carton jaune. Je ne comprends pas », déclare Van Bronckhorst, qui adresse ensuite ses critiques à Lindhout.

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« Au bout du compte, ce sont des moments cruciaux, bien sûr. Si on peut continuer à commettre ce genre de fautes sans que l’arbitre sorte de carton jaune… Se retrouver à dix dans un match au sommet comme celui-là, cela change tout. »

« Bien sûr, nous sommes déçus de ne pas avoir gagné aujourd’hui, mais c’est comme cela que nous devons continuer », conclut Van Bronckhorst sur une note positive. « Avec ce que nous avons montré sur le terrain aujourd’hui et mardi dernier… Oui, je pense que la victoire n’est pas loin. »