Giovanni van Bronckhorst ne veut absolument pas perdre ce joueur de Feyenoord : « Pour moi, il ne doit pas partir »

Les premières minutes de la saison se profilent pour le milieu de terrain de Feyenoord Jakub Moder. Le Polonais est quasiment remis de sa grave blessure au genou et s’est entraîné toute la semaine avec le groupe. Giovanni van Bronckhorst se réjouit de son retour imminent.

Moder a subi une grave blessure au genou le 12 avril de cette année contre le NEC. Après une longue période de rééducation, il a réintégré le groupe début octobre et se rapproche désormais de son retour.

« Jakub s’est entraîné à pleine intensité cette semaine », raconte Van Bronckhorst vendredi en conférence de presse à l’approche de la réception de l’AZ, samedi soir. « J’espère qu’il pourra engranger des minutes dans les semaines à venir. Ce sont des choses positives. »

Van Bronckhorst indique que Moder a suffisamment de perspectives de temps de jeu et qu’il ne doit donc pas partir, malgré l’intérêt supposé du Lech Poznan. « Non, pas pour moi. C’est un bon joueur, puissant physiquement, qui sait comment le jeu doit être joué. »

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« Quand je le vois à l’œuvre sur le terrain, c’est un joueur qui peut vraiment rester ici pour moi. C’est un joueur de qualité, avec du potentiel, et c’est à lui maintenant de retrouver la forme. Surtout dans la période qui arrive, on veut avoir le plus de joueurs disponibles possible. J’espère que Jakub en fera partie. »

Feyenoord attend un bloc compliqué jusqu’à la prochaine trêve internationale en novembre, car après le match contre l’AZ, Feyenoord affrontera successivement Côme (à domicile), Telstar (à l’extérieur), le Betis (à l’extérieur), le PSV (à l’extérieur), Fortuna Sittard (à domicile), l’Inter (à domicile) et le SC Heerenveen (à l’extérieur).

En plus de Moder, Van Bronckhorst a également eu de bonnes nouvelles à annoncer au sujet de Gijs Smal. Le gaucher est absent depuis début juillet en raison d’une blessure à la cheville, mais lui aussi semble proche d’un retour. « Gijs Smal ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe, mais il en est tout proche », a ainsi déclaré Gio.