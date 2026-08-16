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Sam Vreeswijk

Traduit par

Giovanni van Bronckhorst modifie le onze de départ de Feyenoord à un seul poste pour le duel face à Go Ahead Eagles

Feyenoord vs Go Ahead Eagles
Feyenoord
Go Ahead Eagles
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition de Feyenoord pour le duel contre Go Ahead Eagles. L’entraîneur du club de Rotterdam modifie son onze de départ à un seul poste.

Comme la semaine dernière contre le Sparta Rotterdam (victoire 1-0), la recrue estivale Tjark Ernst sera dans les buts de Feyenoord. Le seul changement intervient en défense : Tsuyoshi Watanabe est remis de sa blessure et remplace Thijs Kraaijeveld dans l’axe de la défense.

Watanabe avait contracté cette blessure lors du match amical contre l’Atalanta. Après un violent choc, il avait quitté la pelouse avec une douleur à la clavicule. Il avait donc manqué la rencontre contre le Sparta, mais le Japonais est désormais suffisamment rétabli.

Watanabe formera la charnière centrale avec Jeremiah St. Juste. Givairo Read (arrière droit) et Mika Mármol (arrière gauche) complètent la défense.

Le milieu de terrain de Feyenoord sera de nouveau composé de Charles Vanhoutte, Luciano Valente et Gjivai Zechiël. L’attaque est elle aussi inchangée, avec Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda et Gaoussou Diarra.

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Go Ahead Eagles
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Feyenoord
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Feyenoord et Go Ahead donneront le coup d’envoi dimanche après-midi à 14 h 30 à De Kuip. Il s’agit pour Feyenoord du premier match officiel à domicile de la nouvelle saison.

Le club de Rotterdam a donc entamé cette campagne d’Eredivisie par une victoire 1-0 sur le terrain du Sparta, grâce à un but de Valente. Go Ahead a également remporté son match d’ouverture : 4-1 contre Willem II.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

Composition de Go Ahead Eagles : Haug ; Sampsted, Van Zwam, Kramer, James ; Salah Rahmouni, Linthorst ; Tengstedt, Suray, Edvardsen ; Flataker.

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