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Sam Vreeswijk

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Giovanni van Bronckhorst annonce une mauvaise nouvelle : le titulaire pressenti manquera le début de saison de Feyenoord

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G. van Bronckhorst
G. Diarra
T. Watanabe

Feyenoord devra encore se passer de Tsuyoshi Watanabe dimanche contre le Sparta Rotterdam. Le défenseur japonais est sorti blessé la semaine dernière lors d’un match amical et n’est pas rétabli à temps, comme l’a expliqué Giovanni van Bronckhorst vendredi.

« Le match contre le Sparta arrive un peu trop tôt », a déclaré Van Bronckhorst au sujet de Watanabe en conférence de presse. « Il a fait une bonne semaine et il a un peu moins mal chaque jour. Seulement, le match de dimanche arrive trop tôt. »

L’entraîneur avait toutefois aussi une bonne nouvelle : l’ailier Gaoussou Diarra est de nouveau suffisamment en forme pour jouer dimanche.

Watanabe était déjà sorti blessé dimanche dernier dès la quatrième minute lors du match amical contre l’Atalanta, après avoir subi un gros choc de la part de Nikola Krstovic.

Au final, le défenseur central a dû quitter la partie, et tout portait à croire qu’il souffrait de la clavicule. Il a été remplacé par Thijs Kraaijeveld.

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Watanabe était encore engagé avec le Japon cet été lors de la Coupe du monde. Il a joué les matches de groupe contre les Pays-Bas et la Suède, tandis qu’il est resté sur le banc durant toute la rencontre contre la Tunisie et le Brésil.

Pour Feyenoord, il s’agissait du dernier match amical avant le début de la nouvelle saison. Dimanche à 12 h 15, les Rotterdamois disputeront leur premier match en Eredivisie VriendenLoterij, sur la pelouse du Sparta Rotterdam.

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