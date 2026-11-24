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Tjark Ernst ne retrouvera pas les cages de Feyenoord de sitôt. Giovanni van Bronckhorst l'a annoncé juste avant le coup d'envoi de Feyenoord - FC Porto, au micro de Ziggo Sport. Une nouvelle très dure à encaisser pour Ernst.

Ernst a été recruté l'été dernier pour cinq millions d'euros en provenance du Hertha BSC. Le gardien de 23 ans a connu un début de saison véritablement catastrophique à Feyenoord, si bien que Van Bronckhorst estime désormais n'avoir d'autre choix que d'écarter son gardien numéro un. Florian Kastenmeier gardera donc les cages pour le moment.

« Je regarde ce dont l'équipe a besoin en ce moment, d'où le choix de Florian (Kastenmeier, ndlr). Cela nous donne un peu plus d'expérience derrière, notamment pour communiquer et diriger la défense », explique Van Bronckhorst.

« Il a l'expérience que Tjark (Ernst, ndlr) n'a pas. Il a disputé énormément de matches, dans des circonstances difficiles. Il est évidemment clair que Tjark traverse une période moins faste. C'est un jeune talent qui doit progresser. Cela passe par des hauts et des bas. Nous allons bien l'accompagner dans cette période. »

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« Nous faisons le choix de le titulariser maintenant. Ce n'est pas pour un seul match », conclut l'entraîneur de Feyenoord, excluant sans détour un retour rapide d'Ernst dans les cages.

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Ce message a durement touché Ernst, reconnaît Van Bronckhorst. « Il n'était évidemment pas content de cette annonce. Ce sont des moments difficiles, pour un entraîneur aussi. Ce sont des discussions difficiles, notamment parce qu'on voit l'émotion des joueurs. Ce sont des décisions dures, mais il faut les prendre. »

« Je vois bien que c'est difficile pour lui. Ce n'est évidemment pas facile non plus de quitter l'Allemagne pour rejoindre ce grand club. On fait de son mieux, on donne tout. Puis on traverse une moins bonne période et, dans un grand club, on sait que les choses peuvent aussi être très dures. Dans les médias, au stade… Ce sont des choses qu'il n'avait pas encore vécues, mais nous devons continuer à le soutenir dans ces moments-là. »

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Shaqueel van Persie sera lui aussi titulaire mardi. Il remplace Nacho Ferri, dont les performances ont également été décevantes. « Oui, Shaqueel… C'est simplement un attaquant qui en remplace un autre », déclare Van Bronckhorst. « Nous avons beaucoup de jeunes talents prometteurs au club et nous devons maintenant faire appel à tout le monde. C'est donc aussi une belle occasion pour lui de débuter aujourd'hui. »

« Shaqueel a bien sûr joué moins de matches que nous l'aurions souhaité, à cause de son état physique. Ces dernières semaines, on voit à l'entraînement qu'il devient plus fort. Et qu'il a des qualités. Il a déjà marqué beaucoup de buts pour nous, alors nous espérons qu'il en marquera aussi maintenant. »