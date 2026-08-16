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Giovanni van BronckhorstImago
Jonathan van Haaster

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Giovanni van Bronckhorst accorde de nouveau peu de minutes à Shaqueel van Persie à Feyenoord : « Est-il encore moins bon que Borges ? »

Feyenoord vs Go Ahead Eagles
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G. van Bronckhorst

Feyenoord a vécu un mauvais dimanche en laissant échapper une avance de 2-0 contre Go Ahead Eagles (2-2). En conférence de presse, l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a notamment été interrogé sur Shaqueel van Persie, qui n’est entré qu’à trois minutes de la fin.

Feyenoord semblait se diriger vers un après-midi de rêve dimanche après des buts en première période de Gjivai Zechiël et Ayase Ueda. Après la pause, les Rotterdamois se sont écroulés et Go Ahead est revenu à hauteur grâce à Søren Tengstedt et Stefán Ingi Sigurdarson.

Van Persie est entré à la 87e minute, sept minutes après l’égalisation, à la place de Luciano Valente. Plus tôt en seconde période, Van Bronckhorst avait lancé Sem Steijn et Gonçalo Borges comme renforts offensifs.

« Shaqueel van Persie est un grand talent », explique Van Bronckhorst au sujet de Van Persie, âgé de dix-neuf ans. « C’est ce qu’il montre chaque semaine, bien sûr. La semaine dernière aussi. » La semaine dernière, Van Persie était entré huit minutes avant la fin contre le Sparta Rotterdam.

« Seulement voilà, Shaqueel n’a pas encore la base physique que d’autres joueurs ont, parce qu’il a bien sûr peu joué ces trois, quatre dernières années. » Van Persie a été touché à plusieurs reprises par des blessures ces dernières années. Il a ainsi subi une grave blessure au genou en janvier.

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À la mi-mai, Van Persie a fait son retour pendant la préparation. Van Bronckhorst est alors interrogé pour savoir si « Van Persie ne pourrait pas aussi jouer vingt minutes ». « Ça pourrait », répond l’entraîneur. « Seulement, le choix aujourd’hui a été différent. »

« Mais ce sont, oui, des choix que l’on fait pendant le match. Mais le fait que Shaqueel puisse jouer au maximum une demi-heure, c’est clair pour moi, et aussi pour lui », affirme Van Bronckhorst, qui précise qu’il ne voit en Van Persie qu’un attaquant de pointe.

Valentijn Driessen enchaîne alors : « Il fait encore pire que Borges ? » Van Bronckhorst : « Eh bien, je ne sais pas, Valentijn. C’est évidemment... Il n’a encore jamais joué ailier gauche, donc je ne sais pas », conclut l’entraîneur.

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