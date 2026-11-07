Luciano Valente ne figurera une nouvelle fois pas dans le groupe des Pays-Bas lors de la prochaine période internationale. Le capitaine du Feyenoord n’a de nouveau pas été convoqué par Xavi.

Cette absence ne surprend toutefois pas Giovanni van Bronckhorst, comme il l’a expliqué en conférence de presse vendredi. « Non, cela ne me surprend pas. Il n’était déjà pas là la dernière fois. Et, à mon avis, Xavi a convoqué quasiment le même groupe. Donc, de ce point de vue, non, cela ne me surprend pas. »

Son coéquipier Gjivai Zechiël, en revanche, a de nouveau été retenu. Le talentueux milieu de terrain a fait ses débuts avec les Pays-Bas sous les ordres de Xavi lors de la précédente trêve internationale et pourra à nouveau se montrer devant le sélectionneur.

Zechiël mérite-t-il davantage sa place que Valente ? « C’est au sélectionneur d’en juger », répond Van Bronckhorst. « Je pense que Zechiël a traversé une période formidable. C’est un peu plus difficile pour lui en ce moment. Mais il a ma confiance et celle du sélectionneur. »

« Je pense que c’est important pour les joueurs. C’est aussi le seul moyen de retrouver, à terme, leur efficacité et leur niveau de performance. De ce point de vue, je comprends donc que Zechiël soit dans le groupe. D’autant qu’il a réalisé de très bonnes entrées en jeu lors des matches précédents. Et c’est évidemment un élément déterminant pour un sélectionneur. »

Les Pays-Bas disputeront ce mois-ci leurs deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. Ils recevront la Grèce le vendredi 13 novembre, avant de se déplacer en Allemagne le lundi 16 novembre.

Les Pays-Bas occupent actuellement la première place du groupe B, à égalité de points avec la Grèce. L’Allemagne suit à trois points. Les deux premières équipes se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui se jouera l’année prochaine.