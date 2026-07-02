Giovanni van Bronckhorst a intégré à la séance d’entraînement du Feyenoord un joueur resté sans match depuis un an

Thomas Beelen était présent sur la pelouse jeudi à l’occasion du premier entraînement public du Feyenoord en vue de la saison 2026/27. Le défenseur de 25 ans, qui avait fracturé sa jambe lors de la préparation estivale précédente, voit enfin le bout du tunnel.

Il a manqué l’intégralité de l’exercice 2025/26 après s’être fracturé la jambe le 19 juillet dernier, lors d’un match amical perdu 1-2 face au KAA Gent.

Anel Ahmedhodzic et Leo Sauer ont également fait leur retour sur la pelouse du 1908 après de longs mois d’indisponibilité, eux qui avaient manqué la fin de l’exercice précédent.

Les supporters présents ont également pu découvrir plusieurs nouvelles recrues : Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Ilian Hadidi et Nacho Ferri.

Toutefois, l’ensemble du groupe n’était pas encore réuni sous la direction de Giovanni van Bronckhorst, de retour sur le banc.

Jakub Moder a suivi un programme d’entraînement individuel en salle et n’est donc pas apparu sur le terrain.

Bart Nieuwkoop et Gijs Smal sont également restés à l’intérieur et n’ont pas rejoint le reste de l’effectif.

Le premier match amical de la saison est programmé samedi prochain à 14 h 30, sur la pelouse du FC Dordrecht.