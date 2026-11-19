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Giorgio Chiellini, dirigeant de la Juventus, a révélé que l’attaquant blessé Kenan Yildiz avait enfin repris l’entraînement avec ballon, alors qu’il se remet d’une fracture du pied. L’international turc est absent depuis août et les supporters devront encore patienter avant son retour très attendu à la compétition.

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Une avancée importante pour la Juventus

Yildiz a franchi une étape majeure dans sa rééducation après une grave blessure au pied. L’international turc a enfin repris l’entraînement avec ballon après une longue période d’indisponibilité frustrante. Le talentueux attaquant n’a plus joué pour le club italien depuis août.

Il a subi une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche lors de sa première apparition de la saison en Serie A, à l’occasion d’une courte victoire à Frosinone (1-0) . Cette blessure douloureuse a contraint le jeune joueur à être opéré immédiatement. La Juventus a ainsi dû disputer une grande partie de ses campagnes nationale et européenne sans l’un de ses plus grands espoirs offensifs.

Chiellini appelle à la patience avant son retour

Ancien défenseur et désormais dirigeant de la Juventus, Chiellini a donné des nouvelles importantes de l’état de santé du joueur mercredi, lors d’un événement organisé par un club de supporters en Belgique. L’ancien défenseur central a confirmé que l’attaquant progressait à l’entraînement. Il a toutefois rapidement tempéré les attentes concernant un retour immédiat à la compétition, appelant les supporters à la patience.

« Kenan se remet », a confirmé Chiellini aux médias, selon Gianluca Di Marzio. « Il a repris l’entraînement avec ballon, mais il lui faudra encore un peu de temps. C’est un joueur qui peut nous aider à franchir un cap. »

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Des matches importants manqués en club

Cette longue absence pour blessure a fortement pesé sur ses engagements en club comme en sélection au cours de l’automne. Yildiz a désormais manqué pas moins de 20 matches avec la Juventus et la Turquie depuis sa fracture du métatarsien en août.

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En championnat, l’attaquant n’a pas pu être sélectionné pour dix rencontres de Serie A. Il a également dû suivre depuis la touche quatre matches importants de Ligue Europa disputés par son club. Son absence s’est aussi fait sentir en sélection lors d’un automne chargé. Le jeune joueur n’était disponible pour aucun des six récents matches de phase de groupes de la Turquie en Ligue des nations.

Un retour envisagé cet hiver

Les premiers rapports médicaux publiés après son opération du pied, qui s’est bien déroulée, évoquaient une période de convalescence d’environ deux à trois mois. Après sa récente reprise du travail avec ballon, le staff médical de la Juventus surveillera attentivement sa réaction physique à l’augmentation de sa charge de travail dans les semaines à venir.

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De récentes informations suggèrent que Yildiz fait tout son possible pour retrouver l’équipe première en décembre. Un retour avant la trêve hivernale offrirait un renfort tactique majeur à l’effectif avant une série de rencontres rapprochées en Italie.

Les dirigeants du club refuseront toutefois sans aucun doute de prendre le moindre risque inutile avec sa condition physique à long terme. Si sa rééducation accuse le moindre léger retard, l’attaquant pourrait devoir attendre la nouvelle année pour faire enfin son retour tant attendu.