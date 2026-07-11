Gila : « Je rejoins le Milan AC, car c'est l'un des clubs les plus prestigieux au monde, à la fois pour son palmarès et pour la vision de l'entraîneur. »

Mario Gila, qui a signé hier un contrat jusqu'en 2031 avec le Milan, a accordé une interview aux chaînes officielles du club rossonero : « J'ai choisi le Milan parce que c'est l'une des meilleures équipes au monde ; son histoire et tout ce qui l'entoure correspondent exactement à ce dont j'avais besoin pour atteindre un certain niveau. Nous pouvons accomplir de grandes choses, les objectifs sont nombreux et je m’engage à aider l’équipe en donnant tout ce que j’ai. C’est un magnifique défi pour moi. Les idées de l’entraîneur et tout ce qui fait le Milan m’ont poussé à choisir le Diavolo. »





«J’étais très ému d’arriver dans un club aussi important. Ces derniers jours ont été riches en émotions positives, je suis très heureux. J’ai de bonnes impressions, je suis sûr que je m’entendrai bien avec mes coéquipiers, je suis quelqu’un qui s’adapte partout.»





«J’ai hâte de découvrir Milanello, les supporters seront là lundi. J’ai hâte de rencontrer l’entraîneur et de voir comment il travaille. J’ai vraiment hâte d’être à Milanello.»