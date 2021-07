Gignac l'a toujours mauvaise : "Pas de MERCI à certains clubs français"

L'attaquant des Bleus n'a pas apprécié le fait d'être éliminé si tôt aux Jeux Olympiques de Tokyo, et reproche à certains clubs français leur gestion.

Mercredi, l'équipe de France a été éliminée au premier tour des Jeux Olympique après une lourde défaite 4-0 contre le Japon. Avec une victoire contre l'Afrique du Sud (4-3) et une autre défaite contre le Mexique (4-1), la France termine troisième de son groupe avec un bilan peu flatteur et onze buts encaissés en trois matches…

Après cette élimination par la petite porte, André-Pierre Gignac, le capitaine et buteur des Bleus, avait poussé un coup de gueule contre les clubs de Ligue 1, lesquels ont pour la plupart refusé de libérer leurs joueurs pour ces Jeux Olympiques. "Le Japon est à la maison, il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe (...) Il n'y a pas de secret dans le football, ils jouent tous ensemble depuis longtemps, ils sont prêts, le Mexique pareil (...) Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, je suis venu pour passer le premier tour, je suis venu pour essayer de ramener une médaille à la France, mais dans ces conditions, c'est trop compliqué", avait pesté celui qui a inscrit 4 buts au Japon.

"J'espère qu'en 2024 la mentalité aura bien changé"

Ce vendredi, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Toulouse a posté un message sur les réseaux sociaux. Et visiblement, il n'a toujours pas digéré. "Pas de MERCI à certains clubs français. J'espère qu'en 2024 la mentalité aura bien changé et qu'on pourra gagner l'or chez nous en France ! Cette année, nous y sommes allés avec nos "cojones". BRAVO à nos jeunes joueurs en devenir. Allez la France", a ainsi écrit le principal intéressé sur son compte Twitter, beau joueur tout de même.

"La marche était trop haute. On a tout donné mais deux des trois équipes du groupe étaient plus fortes que nous ! J'ai été fier d'être le capitaine de cette équipe. Merci à mes coéquipiers, au sélectionneur, à son staff, au staff médical, pour votre adaptation à cette situation inédite. Les Jeux, c'est une expérience unique à vivre", a-t-il ajouté.