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Gigi Cagni évoque la situation de la Juventus : « Je vois de la confusion au sein du club, chez tout le monde, y compris l’entraîneur. J’ai vu Spalletti faire des choix que je comprends mal. Il a aligné Koopmeiners plusieurs fois au poste d’arrière latéral. Et puis, il n’a pas d’avant-centre. »

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Gigi Cagni, né en 1950 et doyen des entraîneurs italiens, s’est notamment attardé sur la Juventus lors d’un entretien accordé à TMW : « La Juve doit se remettre en ordre. J’ai le sentiment qu’il y a de la confusion, la situation n’est pas très claire. Je vois de la confusion au sein du club, chez tout le monde, y compris l’entraîneur. J’ai vu Spalletti faire des choix que je comprends mal. Il a aligné Koopmeiners plusieurs fois au poste d’arrière latéral. Il y a sans doute une raison à ces trouvailles, mais je ne la comprends pas. Et puis, il n’a pas d’avant-centre et certains de ses joueurs ne donnent pas satisfaction. »

Cagni a ensuite réagi aux propos d’Antonio Cassano, qui a qualifié les joueurs italiens de « mauvais » : « Mauvais dans quel domaine ? S’il parle de technique et se prend comme point de comparaison, il est évident qu’il trouve les autres mauvais. Nous avons vu de grands joueurs, nous avons remporté des Coupes du monde face à d’autres grandes équipes. Ceux d’aujourd’hui ne sont pas mauvais, c’est un terme péjoratif. Leur niveau n’est pas exceptionnel, voilà la vérité. À mon avis, l’un des problèmes les plus graves aujourd’hui est le manque de personnalité des joueurs. Sans personnalité, il est difficile de réaliser de grandes choses. Il faut ensuite y ajouter des qualités techniques et physiques, que nous avons tout de même. Je ne peux pas entendre dire depuis des semaines que nous jouons beaucoup et qu’il est impossible de courir. Ils ont disputé 15 ou 16 matches officiels jusqu’ici, et vous avez déjà du mal maintenant ? De quoi parle-t-on ? Aujourd’hui, les joueurs ne font pas de grands sacrifices comme autrefois. Il faut se comporter en professionnels sérieux. »

Et enfin, comme le rapporte TuttoJuve.com : « Conte ne donne pas le programme de la semaine. Chaque jour, il te donne le programme de la journée, et parfois il le change même. Et il gagne. Pourquoi en est-il arrivé là ? Parce qu’il sait que si tu leur donnes le programme de la semaine, ils s’organisent avec leurs épouses, leurs petites amies et leurs amis. Il faut avant tout aller se reposer. Ce sont des professionnels, tu sais qu’il faut être dans une condition psychophysique optimale pour donner le meilleur de soi-même. Si tu n’es pas bien physiquement et mentalement, la tactique ne te sert à rien. Si tu n’y arrives pas, tu perds contre n’importe qui. Il faut d’abord travailler l’aspect psychophysique, et un travail intense ainsi que le repos sont déterminants. »

Cagni, né en 1950, a entraîné pour la dernière fois en 2017, sur le banc de Brescia.