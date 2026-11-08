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Muhammad Sharaf Eldeen
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Giggs met en garde un joueur de United avant son transfert au Real Madrid : pourquoi gâcher ta carrière ?

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Giggs a appelé le jeune joueur à la patience

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La légende de Manchester United, Ryan Giggs, a adressé un message d'avertissement au jeune talent JJ Gabriel, âgé de 16 ans, qui s'apprête à quitter le club anglais pour rejoindre le Real Madrid.

Giggs, qui a disputé 963 matchs sous le maillot de Manchester United et remporté 34 titres majeurs avec le club, s'est exprimé sur l'avenir du joueur lors de son apparition sur la chaîne YouTube de son ancien coéquipier Rio Ferdinand, en déclarant : « Jusqu'à présent, tout se passe bien dans sa carrière (celle de Gabriel), alors pourquoi gâcher cela ? Tu es sur la bonne voie. »

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Le Gallois a ajouté : « Moi, je me suis entraîné à l'âge de 15 ans, et je n'ai joué avec l'équipe première que deux ans plus tard. Il faut donc faire preuve de la patience que les gens ne semblent pas avoir actuellement. Et croyez-le ou non, le football avec l'équipe première de Manchester United est totalement différent du jeu avec les jeunes, ou même lors des matchs de préparation. »

Et de poursuivre : « Tu peux bien te comporter lors de ton premier match, mais tu dois le faire sur 40 ou 50 matchs dans la saison. Tu connaîtras des blessures, des pertes de forme et de mauvais résultats, il faut donc être patient. Si tu es sur la bonne voie, attends ton heure, aussi bon que tu sois. »

Giggs a cité l'exemple de Max Dowman, le jeune talent d'Arsenal, comme un modèle à suivre, en déclarant : « Max Dowman est incroyable, mais il ne joue pas actuellement avec Arsenal. Je suis sûr qu'il attend son heure, et je suis sûr qu'il ressent de l'impatience, mais il ne se rebelle pas. Il sait que dans deux ans, il deviendra peut-être un titulaire d'Arsenal. »

Gabriel se rapproche actuellement de l'annonce officielle de son arrivée au Real Madrid, pour environ 15 millions d'euros, selon des rapports de presse.

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