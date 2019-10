Giggs : "Messi ou Cristiano ? Il n'y a pas de comparaison possible"

L'ancien joueur de Manchester United désormais sélectionneur du Pays de Galles a évoqué pour DAZN la rivalité entre les deux joueurs.

Lors d'un entretien exclusif accordé à DAZN, Ryan Giggs a notamment répondu à l'éternelle question : Ronaldo ou Messi ? L'ancien joueur de , malgré plusieurs saisons aux côtés du Portugais à Old Trafford, a donné sa préférence à l'Argentin.

"Choisir l'un ou l'autre est très difficile, a-t-il tout d'abord estimé avant de faire son choix. J'aimerais dire Cristiano parce qu'évidemment j'ai joué avec lui et j'ai vu son évolution en tant que joueur, mais Messi est un génie. C'est un joueur que tu ne vois qu'une seule fois dans une vie, c'est aussi simple que cela. C'est très difficile de choisir et j'aurais voulu dire Ronaldo, mais il n'y a pas de comparaison possible."

"Ce qui arrive à Bale est très étrange"

L'actuel sélectionneur gallois a également donné son avis sur la forme de Gareth Bale au . "C'est très bizarre ce qui arrive. De l'extérieur cela paraît très étrange en raison de la qualité de Bale et ce qu'il a accompli en gagnant quatre ", a-t-il estimé.

"C'est très étrange ce qui est arrivé pendant l'été parce que moi je l'entraîne avec Galles. Pour moi, c'est mon capitaine, il guide la sélection comme un exemple, c'est un grand professionnel et un joueur de grand talent. C'est un joueur qui peut changer n'importe quel match."

Enfin, Giggs est revenu sur son époque de joueur et les défenseurs qu'il a affronté et qui l'ont marqué. "Le début de ma carrière a coïncidé avec Ferrer à Barcelone, et j'ai aussi joué plusieurs fois contre Puyol. Au Real Madrid, j'ai toujours dû jouer contre Salgado. C'étaient des joueurs sur lesquels il était très difficile de prendre le dessus parce qu'ils étaient forts défensivement et ils aimaient aussi attaquer, surtout Salgado. Il n'était jamais fatigué, il ne laissait pas une minute de répit."