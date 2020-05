Giggs explique comment Solskjaer a révolutionné les transferts à Manchester United

L'entraîneur norvégien a modifié l'approche du club en termes de transfert, réalisant quelques jolis coups depuis son arrivée en décembre 2018.

Ryan Giggs a exprimé son admiration pour la politique de transfert d'Ole Gunnar Solskjaer à , affirmant que l'accent mis par le manager sur le recrutement de joueurs enclins à s'intégrer porte ses fruits.

Solskjaer a fait un certain nombre de signatures réussies depuis le début de son séjour à Old Trafford, comme celles de Harry Maguire, Daniel James et Bruno Fernandes qui ont montré de belles choses avec les Red Devils. Giggs a expliqué que son ancien coéquipier a donné la priorité au caractère hors du terrain autant qu'aux capacités sur le terrain.

"Dan n'est pas seulement un joueur talentueux, a déclaré Giggs lors de la discussion de groupe de MUTV à propos de James. C'est un très bon personnage et un garçon solide. Il veut s'améliorer et c'est ce que j'ai vu au cours des 18 derniers mois.

"Chaque fois que je suis allé le voir à Swansea, il était de mieux en mieux et il a connu un excellent début de carrière à United. C'est aussi un joueur de United et quelqu'un que les fans de United auront plaisir à regarder. Il va faire bouger les choses et, bien sûr, il a cette vitesse dévastatrice.

"Mais comme je l'ai dit, plus que cela pour moi, c'est une très bonne personne. Je pense que c'est ce qu'Ole a essayé de faire ces derniers mois, avoir de très bonnes personnes dans le vestiaire."

Fernandes, en particulier, a eu un impact majeur en peu de temps à Old Trafford, avec trois buts et quatre passes en seulement neuf matches après avoir quitté le Sporting CP en janvier. L'international portugais a aidé United à réaliser une série de 11 matches sans défaite qui a duré jusqu'à ce que le football soit interrompu en raison de la pandémie.

"C'est dommage que nous ayons dû interrompre la saison parce que nous étions en train de voler, a ajouté Giggs. Ole a commencé sa gestion avec United en volant, puis il a eu un passage difficile, et ensuite nous étions sur une bonne lancée. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, les joueurs qu'il a fait entrer ont été vraiment impressionnants.

"Ils ont amélioré l'équipe et le vestiaire et évidemment, en Fernandes, nous avons vu au fil des ans l'effet qu'un joueur peut parfois avoir.

"On parle des Eric Cantona, des Robin van Persie... et je ne le compare pas encore à eux mais il a fait jouer d'autres joueurs et il a donné un coup de pouce à tout le monde. Je pense toujours qu'il nous faut quatre ou cinq joueurs, mais nous allons certainement dans la bonne direction."