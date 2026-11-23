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Marino Bosić, entraîneur d'Al-Ahli, a vécu une nouvelle soirée de désillusion ce lundi, après la défaite de son équipe face au club qatari d'Al-Shamal (2-3) lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Alors que son équipe menait pourtant 2-0, elle a encaissé trois buts et quitté le terrain sur une défaite qui attise encore la colère des supporters.

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L'entraîneur n'a pas caché sa colère après le résultat. En conférence de presse d'après-match, il a déclaré : « Je suis très en colère et je ne trouve pas les mots justes pour décrire ce qui s'est passé pendant ce match. Je ressens une grande déception, d'autant plus que nous avons laissé filer les points. »

Bosić a ajouté : « Nous sommes Al-Ahli et le match était tout simplement entre nos mains. Nous aurions pu le plier et prendre les trois points si nous ne les avions pas laissés filer. »

Le technicien est également revenu sur les changements qu'il a dû effectuer pendant la rencontre : « Nous avons été contraints de faire des changements, et même à 2-2, nous aurions pu terminer sur ce score. Mais je le répète, je suis très en colère d'avoir laissé échapper une victoire que nous tenions entre nos mains. »

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Cette défaite tombe à un moment où Bosić ne peut plus se permettre de faux pas. Les critiques des supporters à son encontre se sont multipliées ces dernières semaines, jusqu'à des appels explicites à son limogeage sur les réseaux sociaux, en raison de la baisse de niveau de l'équipe et de l'irrégularité de ses résultats.

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La lourde défaite 1-6 face à Al-Shabab en championnat saoudien, le 30 octobre, avait marqué le point de rupture : les supporters avaient réclamé le départ de l'entraîneur pendant le match, avant que les critiques ne reprennent après le nul 0-0 contre le club qatari d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite quelques jours plus tard.

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Ces résultats s'inscrivaient en outre dans une série de revers en championnat, Al-Ahli ayant perdu contre Al-Kholood (1-3), Al-Qadsiah (2-3) et Al-Hilal (par trois buts à zéro), alors que l'équipe ne parvenait pas à stabiliser ses résultats à l'extérieur. Lors de la conférence de presse d'avant-match face à Al-Shamal, Bosić avait assuré que son équipe était prête malgré l'enchaînement serré des rencontres, insistant sur sa volonté de s'appuyer sur la large victoire obtenue lors du match précédent (3-1) contre Al-Nassr en championnat et de prolonger la bonne dynamique. Il avait aussi mis en garde contre la capacité d'Al-Shamal à rivaliser avec les meilleures équipes de la compétition, mais il semble que lui-même n'ait pas suffisamment tenu compte de cet avertissement.

La défaite face à Al-Shamal replace l'entraîneur au cœur des critiques : Al-Ahli n'a pas su conserver son avance de deux buts et a perdu un match qu'il était près de remporter, offrant à ses supporters une nouvelle raison de douter de sa capacité à diriger l'équipe dans les semaines à venir.

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Après cette défaite, la première de la saison en compétition continentale, Al-Ahli reste bloqué à 8 points et occupe la sixième place du classement de la zone Ouest. De son côté, Al-Shamal a signé sa deuxième victoire en Ligue des champions de l'AFC Élite et compte lui aussi 8 points, au septième rang.

Lors de la sixième journée, Al-Shamal aura un autre rendez-vous saoudien en se déplaçant sur la pelouse d'Al-Qadsiah le lundi 7 décembre prochain, tandis qu'Al-Ahli recevra le club émirien de Shabab Al-Ahli le lendemain.

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