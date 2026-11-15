Comment regarder Gibraltar contre Malte avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité de la diffusion et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League D - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar reçoit Malte à l’Europa Sports Park pour un match de groupe de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA, avec la première place du classement en jeu.

Malte aborde cette rencontre en tête du groupe et cherchera à accroître son avance grâce à un nouveau résultat positif à l’extérieur.

Le Gibraltar de Scott Wiseman traverse une période difficile dans cette campagne de Ligue des nations. Troisième du groupe, il reste sur une défaite 2-0 à domicile contre Andorre lors de son dernier match dans la compétition, un résultat qui ne lui laisse plus qu’un mince espoir de terminer en tête.

Malte, entraînée par Emilio De Leo, arrive en confiance. Elle a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 1-0 contre Andorre et un succès 1-2 sur le terrain d’Andorre. Elle a affiché la régularité qui lui permet d’occuper confortablement la première place.

Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors de leur précédente confrontation dans cette édition de la Ligue des nations. Elles savent donc ce qui est en jeu pour ces retrouvailles. Malte voudra faire mieux ; Gibraltar a besoin de points pour rester dans la course.

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