Gianpietro Marchetti, ancien joueur de l’Atalanta et de la Juventus, est mort à 78 ans

Gianpietro Marchetti, ancien joueur de l’Atalanta, de la Juventus et de l’équipe d’Italie, est mort à 78 ans. Il a également connu une grande réussite comme dirigeant, ayant été le directeur sportif du Piacenza qui, au milieu des années 1990, a accédé pour la première fois à la Serie A, avec Leonardo Garilli comme président et Gigi Cagni sur le banc.

SA VIE : Arrière gauche, défenseur central et aussi milieu défensif sur le terrain (deux titres de champion d’Italie remportés avec la Juventus et cinq sélections en équipe d’Italie), Marchetti a entamé sa carrière de dirigeant à la Triestina dans les années 1980. En 1988, Garilli est arrivé au Piacenza et Marchetti a joué un rôle clé dans la construction de cette équipe devenue inoubliable, passée de la Serie C à la Serie A. Il est resté au Piacenza, où Walter Novellino avait entre-temps pris place sur le banc, jusqu’en 2001, cumulant quatre promotions (une en Serie B, trois en Serie A) et six saisons dans l’élite.