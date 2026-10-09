Gianni Infantino va de nouveau devenir président de la FIFA : la voie est libre malgré un soutien marginal

Victor Montagliani va se retirer de la course à la présidence de la FIFA, rapportent plusieurs médias britanniques jeudi soir. Gianni Infantino semble ainsi se diriger facilement vers un quatrième mandat.

L’élection à la présidence de la FIFA est prévue pour 2027. Le Suisse Infantino a déjà annoncé vouloir briguer un quatrième mandat.

Il est cependant loin de faire l’unanimité. Tous les pays membres de l’UEFA ne voteront pas pour lui, comme l’a annoncé l’instance européenne plus tôt cette semaine.

La confédération asiatique, l’AFC, ainsi que la CONCACAF, sont elles aussi farouchement opposées à un quatrième mandat d’Infantino. C’est seulement en Afrique qu’Infantino tente encore de gagner des voix.

Le problème, c’est qu’Infantino n’a actuellement aucun adversaire. Montagliani semblait prêt à se lancer, mais le Canadien préfère finalement rester président de la CONCACAF.

Infantino s’est retrouvé à plusieurs reprises au cœur de la controverse l’été dernier pendant la Coupe du monde. Le fait que la FIFA ait annulé la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun a notamment été très mal perçu.

Les candidats à la présidence de la FIFA ont encore jusqu’au 18 novembre pour se déclarer. Pour l’instant, personne ne s’est donc présenté pour défier Infantino.