Gianni Infantino tente de soudoyer le Maroc pour rester président de la FIFA

Dans une tentative de sauver son poste, le président de la FIFA Gianni Infantino a essayé de soudoyer la Fédération marocaine de football, rapporte The Times. En échange d’un soutien écrit, le Suisse a proposé la finale de la Coupe du monde 2030.

Infantino est depuis quelque temps déjà vivement critiqué. Le projet du dirigeant de permettre à des investisseurs privés de prendre une participation dans les plus grands tournois de la FIFA a totalement échoué et pourrait lui coûter son poste.

L’UEFA et la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) se sont rapidement prononcées avec virulence contre Infantino. La Confédération asiatique de football (AFC) s’est elle aussi rapidement rangée contre Infantino.

Infantino a réuni mercredi une cellule de crise avec les principaux responsables de la fédération marocaine de football, alors que le Maroc organise, tout comme l’Espagne et le Portugal, une grande partie de la Coupe du monde 2030.

Infantino espère survivre à la présidence de la FIFA notamment grâce au soutien écrit du Maroc, même si son poste semble être devenu, lentement mais sûrement, intenable en raison des critiques massives à travers le monde.

L’auteur de The Times, Martyn Ziegler, qui a révélé l’information sur le projet d’investissement d’Infantino, écrit qu’Infantino n’envisage pour l’instant pas de démissionner et qu’il fait tout pour conserver son poste.

Il a ainsi proposé que la finale de la Coupe du monde 2030 se dispute dans le tout nouveau stade Hassan-II de Casablanca, en échange d’un soutien. De son côté, l’Espagne estime que la finale de la Coupe du monde doit se jouer sur son territoire.

Pour la présidence de la FIFA pour la période 2027-2031, les candidats peuvent se déclarer auprès de la FIFA jusqu’au 18 novembre. Le (nouveau) président sera annoncé le 18 mai à Rabat, au Maroc.

Le Canadien Victor Montagliani (président de la CONCACAF) et le président de l’AFC, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, sont cités comme successeurs possibles d’Infantino.

Fait remarquable, l’Arabie saoudite n’a pas encore pris position au sujet d’Infantino. La fédération nationale de football de ce pays désignera d’abord, le 30 août, un successeur à Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal est parti après l’élimination lors de la Coupe du monde en tant que président de la fédération saoudienne de football. Dès qu’un successeur sera désigné, une réaction officielle de ce pays est attendue.