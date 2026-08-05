Dans une tentative de sauver son poste, le président de la FIFA Gianni Infantino a tenté de soudoyer la Fédération marocaine de football, rapporte The Times. En échange d’un soutien écrit, le Suisse a proposé la finale de la Coupe du monde 2030.

Infantino est depuis quelque temps déjà fortement sous le feu des critiques. Le projet du dirigeant visant à donner à des investisseurs privés une participation dans les plus grands tournois de la FIFA a totalement échoué et pourrait lui coûter son poste.

L’UEFA et la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) se sont rapidement prononcées avec virulence contre Infantino. La Confédération asiatique de football, l’AFC, s’est elle aussi rapidement rangée contre Infantino.

Infantino a réuni mercredi une cellule de crise avec les principaux responsables de la Fédération marocaine de football, alors que le Maroc, comme l’Espagne et le Portugal, organise une grande partie de la Coupe du monde 2030.

Infantino espère survivre à la présidence de la FIFA notamment grâce au soutien écrit du Maroc, même si son poste semble être devenu, lentement mais sûrement, intenable en raison des critiques massives à l’échelle mondiale.

Le journaliste de The Times Martyn Ziegler, qui a révélé le projet d’investissement d’Infantino, écrit qu’Infantino n’envisage pour l’instant pas de démissionner et fait tout pour conserver son poste.

Il a ainsi proposé que la finale de la Coupe du monde 2030 se joue dans le tout nouveau stade Hassan-II de Casablanca, en échange d’un soutien. L’Espagne estime pour sa part que la finale de la Coupe du monde doit se jouer dans ce pays.

Pour la présidence de la FIFA sur la période 2027-2031, les candidats peuvent se déclarer auprès de la FIFA jusqu’au 18 novembre. Le (nouveau) président sera annoncé le 18 mai à Rabat, au Maroc.

Le Canadien Victor Montagliani (président de la CONCACAF) et le président de l’AFC, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, sont cités comme successeurs potentiels d’Infantino.

Fait notable, l’Arabie saoudite n’a pas encore pris position concernant Infantino. La fédération nationale de football du pays nommera d’abord, le 30 août, un successeur à Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal est parti après l’élimination lors de la Coupe du monde en tant que président de la Fédération saoudienne de football. Dès qu’un successeur sera nommé, la réaction officielle de ce pays est attendue.