« Gianni Infantino offre au Maroc la finale de la Coupe du monde 2030 en échange de son soutien »

Selon The Times, Gianni Infantino a proposé au Maroc d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 à Casablanca. Les autres pays organisateurs, l’Espagne et le Portugal, passeraient alors à côté.

En échange de la finale, Infantino aurait demandé le soutien de la fédération marocaine dans la crise actuelle au sein de la FIFA. Selon The Times, il viserait à obtenir une déclaration de soutien écrite de la fédération.

Infantino est vivement critiqué depuis un certain temps déjà. Le projet du dirigeant de permettre à des investisseurs privés de prendre une participation dans les plus grands tournois de la FIFA a complètement échoué et pourrait lui coûter son poste.

L’UEFA et la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) se sont rapidement prononcées avec virulence contre Infantino. La Confédération asiatique de football, l’AFC, s’est elle aussi vite rangée contre Infantino.

Infantino a réuni mercredi une cellule de crise avec les principaux dirigeants de la fédération marocaine de football, alors que le Maroc organise, comme l’Espagne et le Portugal, une grande partie de la Coupe du monde 2030.

Infantino espère survivre à la présidence de la FIFA notamment grâce au soutien écrit du Maroc, même si son poste semble être devenu, lentement mais sûrement, intenable en raison des critiques massives à travers le monde.

L’auteur de The Times Martyn Ziegler, qui a révélé le projet d’investissement d’Infantino, écrit qu’Infantino n’envisage pour l’instant pas de démissionner et fait tout pour conserver son poste.

Il a ainsi proposé de faire disputer la finale de la Coupe du monde 2030 dans le tout nouveau stade Hassan II de Casablanca, en échange d’un soutien. L’Espagne estime de son côté que la finale de la Coupe du monde doit se jouer sur son territoire.

Pour la présidence de la FIFA entre 2027 et 2031, les candidats peuvent se déclarer jusqu’au 18 novembre auprès de la FIFA. Le (nouveau) président sera annoncé le 18 mai à Rabat, au Maroc.

Le Canadien Victor Montagliani (président de la CONCACAF) et le président de l’AFC, le cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, sont cités comme possibles successeurs d’Infantino.

Fait notable, l’Arabie saoudite n’a pas encore pris position concernant Infantino. La fédération nationale de football de ce pays doit d’abord nommer, le 30 août, un successeur à Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal a quitté son poste de président de la fédération saoudienne de football après l’élimination à la Coupe du monde. Dès qu’un successeur sera nommé, une réaction officielle de ce pays est attendue.

La FIFA dément l’exactitude des informations de The Times . « Il est inexact et trompeur d’affirmer que le président de la FIFA a pris un engagement concernant le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030. La FIFA prendra une décision à ce sujet au moment approprié », a fait savoir un porte-parole de l’instance mondiale du football.