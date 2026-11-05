Gianni Infantino face à une menace de taille ! Kozo Tashima, de la Fédération japonaise de football, se porte candidat à la présidence de la FIFA avec le soutien de l’UEFA

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La mainmise de Gianni Infantino sur la gouvernance du football mondial fait face à son plus grand défi à ce jour, alors qu’un candidat asiatique de premier plan s’apprête à entrer dans la course à la présidence de la FIFA. Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), a officiellement annoncé son intention de briguer le poste le plus élevé du football mondial.

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Un adversaire crédible entre en lice

Dans une annonce qui a fait l’effet d’un séisme au siège du pouvoir à Zurich, Tashima a confirmé son intention de briguer la présidence de la FIFA. Le dirigeant japonais devient le principal adversaire d’Infantino, qui dirige le football mondial depuis 2016. Tashima est la deuxième personne à déclarer sa candidature avant la date limite cruciale du 18 novembre, après l’ancien défenseur de Tottenham Ramon Vega.

Si la candidature de Vega reste incertaine en raison de l’obligation d’obtenir le soutien de cinq associations membres, Tashima ne devrait pas rencontrer la même difficulté. L’ancien international japonais est une personnalité très respectée dans le football et bénéficierait du soutien stratégique de l’UEFA. L’instance dirigeante du football européen est de plus en plus mécontente de la gestion d’Infantino, notamment depuis la proposition controversée de vendre une participation dans les droits commerciaux de la FIFA, formulée plus tôt cette année.

Dans un entretien accordé au journal japonais Sports Nippon, Tashima a exposé sa vision de l’avenir de l’organisation. « Je suis reconnaissant de pouvoir faire cette annonce avec le soutien total de la Fédération japonaise de football, a-t-il expliqué. Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, mais de montrer au monde l’attitude honnête, saine et intègre que le football japonais a cultivée. Ce dont la FIFA a besoin aujourd’hui, ce sont ces valeurs que nous avons préservées. J’ai décidé de me présenter pour porter ce message au monde. »

Une bataille pour l’avenir de la gouvernance du football

Tashima présente sa candidature comme une intervention nécessaire pour rétablir l’équilibre au sein de l’organisation, qui compte 211 membres. Il insiste particulièrement sur la nécessité d’une plus grande transparence et de décisions collectives concernant l’avenir financier de ce sport. Le dirigeant japonais appelle au retour d’une « FIFA équitable et juste », où la répartition des richesses serait débattue ouvertement plutôt que dictée par un petit cercle de dirigeants.

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« Pour le moment, personne ne semble prêt à défier le président Infantino. J’ai pris ma décision la semaine dernière, estimant qu’il serait particulièrement regrettable qu’il obtienne un nouveau mandat sans élection. Il s’agit de voir si la FIFA est capable de se corriger elle-même. Nous devons faire en sorte que la FIFA redevienne juste et impartiale », a déclaré Tashma.

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« Si générer des revenus est évidemment important, la répartition de ces fonds devrait faire l’objet de discussions approfondies entre les 211 associations membres. Un modèle de gouvernance dans lequel les décisions sont prises unilatéralement par une poignée de personnes présente une faille fondamentale. J’entends remettre l’organisation sur la bonne voie. Je me bats pour une cause plus grande. »

L’UEFA en quête de changement

La candidature de Tashima semble s’inscrire dans une stratégie plus large de l’UEFA visant à trouver une alternative crédible à la direction actuelle. Depuis des mois, les responsables européens cherchent un candidat capable de rassembler les différentes confédérations contre Infantino. L’idée qu’un adversaire non européen pourrait mieux convaincre les électeurs du monde entier, souvent hostiles à ce qu’ils perçoivent comme l’eurocentrisme du football, gagne du terrain.

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Le moment choisi pour cette annonce est particulièrement notable compte tenu du vaste réseau d’alliés dont dispose Tashima en Europe. Il aurait eu des discussions approfondies avec des représentants de l’UEFA lors du récent congrès de la Confédération asiatique de football (AFC) à Tokyo. Cela laisse entrevoir un effort coordonné pour bâtir une coalition couvrant plusieurs continents et susceptible de mettre fin à l’emprise de la direction actuelle sur les blocs de votants.

Des loyautés divisées en Asie

L’entrée en lice de Tashima crée une situation particulièrement intéressante au sein de l’AFC. Son président, Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa, a récemment opéré un revirement majeur en apportant publiquement son soutien à Infantino, après avoir auparavant envisagé de soutenir l’opposition. La présence de Tashima sur le bulletin de vote pourrait diviser le vote asiatique, traditionnellement favorable au président sortant.

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Infantino conserve un solide soutien dans plusieurs régions clés, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et dans certaines parties du Moyen-Orient, en particulier auprès de poids lourds comme le Qatar et l’Arabie saoudite. Pour être réélu à un quatrième mandat, le président actuel doit atteindre le seuil décisif de 106 voix. Même s’il reste favori, l’arrivée d’une personnalité respectée comme Tashima garantit que son élection à Rabat ne sera pas une simple formalité.