Gianni Infantino envoie une lettre et veut un grand changement à la FIFA

Gianni Infantino a envoyé une lettre remarquée au Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 fédérations affiliées. Le président de la FIFA se dit ouvert à des réformes au sein de l’instance mondiale du football et souhaite faire examiner la manière dont les grandes décisions sont prises au sein de l’organisation, rapporte notamment The Athletic.

Infantino veut demander au Conseil de la FIFA, lors de la réunion du 15 octobre, une évaluation indépendante de la structure de gouvernance actuelle. Il souhaite également discuter avec les différentes fédérations et d’autres parties prenantes d’éventuelles améliorations au sein de la FIFA.

Les rôles du président de la FIFA, du Conseil de la FIFA et du Congrès de la FIFA doivent notamment être examinés. Infantino veut aussi améliorer la transparence et la participation dans les décisions importantes.

Cette lettre intervient après qu’Infantino s’est retrouvé sous pression ces derniers mois en raison du controversé plan FIFA Forward Enterprise. La FIFA voulait alors vendre vingt pour cent de ses activités commerciales et organisationnelles à des investisseurs extérieurs pour environ 4,2 milliards de dollars.

Le plan a finalement été retiré avant de pouvoir être officiellement soumis au Conseil de la FIFA et aux fédérations affiliées. Infantino souligne qu’il ne s’agissait que d’une proposition et qu’aucune décision définitive n’avait jamais été prise.

Selon Infantino, cette affaire a toutefois clairement montré que de grands projets ne peuvent réussir que si le processus décisionnel bénéficie d’une confiance suffisante. « Les grandes idées doivent être développées, testées et communiquées via des institutions claires et fiables », écrit-il.

Malgré les critiques, et la confiance déjà retirée, Infantino a l’intention de se porter à nouveau candidat en mars à la présidence de la FIFA. Pour l’instant, il est le seul candidat. Les autres candidats ont jusqu’au 18 novembre pour se manifester.