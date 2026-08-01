Gianni Infantino a retiré son plan très controversé visant à « vendre » la Coupe du monde, selon un communiqué officiel de la FIFA. Selon le président de l’instance, le projet ne bénéficiait pas d’un soutien suffisant.

La semaine dernière, Infantino avait annoncé que la FIFA voulait loger les droits commerciaux de la Coupe du monde dans une nouvelle entreprise, FIFA Forward Enterprise. Des investisseurs extérieurs pourraient ensuite prendre une participation dans cette société.

L’instance mondiale du football avait promis à ses 211 fédérations affiliées un versement de quarante millions de dollars si elles approuvaient la proposition avant le 19 septembre. Cela a suscité des réactions furieuses, notamment de l’UEFA et de la KNVB.

Au final, les 55 pays de l’UEFA et les 26 pays de la CONCACAF ont décidé de ne pas coopérer à ce projet, poussant désormais Infantino à renoncer à ses plans.

« Après avoir attentivement écouté toutes les positions, il est devenu clair que le projet a semé la division, ce qui n’est plus dans l’intérêt de l’objectif initial. »

« Notre objectif a toujours été d’unir et d’améliorer. C’est pourquoi cette proposition n’ira pas plus loin. Mon intention est de réunir à nouveau toutes les parties prenantes dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans l’esprit d’un intérêt partagé pour notre sport, avec pour objectif de poursuivre la croissance du football partout dans le monde, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de notre soutien », a conclu la FIFA.