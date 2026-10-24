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Gianni Infantino a fermement rejeté les appels à sa démission de la présidence de la FIFA après une période de graves turbulences au sein de l’institution. Le dirigeant italo-suisse affirme conserver le soutien massif de la communauté mondiale du football, malgré la levée de boucliers provoquée par ses projets de vente des droits commerciaux.

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Infantino surmonte la crise autour des droits commerciaux

Il y a deux mois, Infantino faisait face à une immense pression de l’UEFA, de la CONCACAF et de la Confédération asiatique de football (AFC). Les dirigeants de ces confédérations l’accusaient de « tromperie » au sujet du projet FIFA Forward Enterprise (FFE). Cette proposition controversée prévoyait de vendre une part des droits commerciaux de la FIFA à une société d’investissement privée.

Infantino a abandonné le projet FFE quelques jours seulement après sa présentation. Mais cette affaire a gravement détérioré ses relations avec des acteurs clés. L’UEFA a récemment donné à la FIFA jusqu’au 2 novembre pour publier tous les documents relatifs à ce projet abandonné, affirmant que des questions fondamentales restaient sans réponse.

Lors d’une récente réunion du Conseil de la FIFA, ses membres ont averti Infantino qu’il ne serait plus apte à exercer ses fonctions s’il refusait de transmettre les documents demandés. Le président a ensuite présenté ses excuses pour la manière dont le projet FFE avait été présenté et avait fait l’objet de consultations.

« On peut ne pas être d’accord »

Getty Images

Malgré les vives critiques, la perspective de quitter son poste ne semble nullement troubler Infantino. Lorsqu’on lui a demandé, dans une rare interview, s’il avait envisagé de démissionner, le président de la FIFA a simplement ri avant de défendre son mandat.

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« Eh bien, vous savez, j’ai été élu par 211 associations membres du monde entier, a-t-il déclaré. Je pense que l’important, dans une organisation comme la FIFA, c’est qu’il puisse y avoir des avis et des points de vue différents. Mais si nous prenons au sérieux la démocratie, le processus démocratique, l’idée que chacun dispose du même vote et de la même voix partout dans le monde, que le football appartient à tout le monde, si nous prenons cela au sérieux, alors nous devons aussi respecter les opinions de la très, très grande majorité. »

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Évoquant la profonde fracture avec l’UEFA et d’autres confédérations, Infantino a appelé à l’unité. « Il n’y a rien de mal à ne pas être d’accord, a-t-il ajouté. On le voit tous les jours dans de très nombreux pays du monde. On peut ne pas être d’accord. On peut avoir des points de vue différents, mais il faut ensuite être capables d’aller de l’avant. »

S’exprimant depuis la Coupe du monde des moins de 15 ans en Azerbaïdjan, il a reconnu des erreurs administratives. Le président a admis que la FIFA avait fait « certaines choses qui étaient peut-être moins bonnes », tout en assurant que son administration et lui agissaient « du mieux que nous pouvons ».

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Des soutiens internationaux renforcent sa candidature à la réélection

Ces dernières semaines, Infantino a parcouru le monde pour reconstituer ses soutiens politiques. Ses visites au Maroc, au Cap-Vert, au Japon et en République dominicaine ont porté leurs fruits. Surtout, le président de l’AFC, le cheikh Salman, a opéré un spectaculaire revirement pour soutenir l’Italo-Suisse, fissurant le front initial de l’opposition.

« Je reviens tout juste de Tokyo, où la Confédération asiatique de football m’a apporté son plein soutien, a déclaré Infantino. J’étais au Cap-Vert, où tous les pays africains m’ont apporté leur soutien. Je parle à toutes les associations, partout dans le monde. »

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Il a reconnu qu’il était difficile de maintenir l’unité du monde du football, tout en soulignant que la décision finale appartenait aux électeurs. « Il y a des points de vue différents, il n’est pas toujours facile de rassembler tout le monde sous un même toit, mais nous devons respecter toutes les opinions, tous les points de vue, et je les respecte. Ensuite, il appartiendra aux associations membres de la FIFA de décider qui elles veulent comme président et comment elles veulent que la FIFA soit dirigée », a-t-il expliqué.

Interrogé avec insistance sur la publication des documents controversés concernant le projet FFE réclamés par l’UEFA, Infantino est resté évasif. Invoquant des procédures juridiques en cours, il a déclaré : « Nous répondrons bien sûr à toutes les questions posées, dans la mesure où la procédure le permet, dans la mesure de nos possibilités. »

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Vers un troisième mandat sans adversaire

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La campagne intense menée par Infantino pour consolider son pouvoir rend sa réélection pour un troisième mandat presque inévitable. Les candidats qui souhaitent lui faire face lors de l’élection présidentielle de mars ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer.

Pour l’heure, aucun adversaire ne s’est manifesté, ce qui pourrait permettre à Infantino de se présenter sans opposition. Pour renforcer encore son attrait auprès des associations membres, il a proposé une augmentation massive de 3,4 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) des financements consacrés au développement du football dans le monde.