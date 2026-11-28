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Gianluigi Donnarumma pourrait quitter Manchester City à la surprise générale l’été prochain, après avoir peiné à convaincre l’entraîneur Enzo Maresca qu’il convient à son système. Malgré son contrat de longue durée avec le club, les erreurs remarquées du capitaine italien et son inadéquation tactique alimentent les rumeurs d’une refonte majeure du poste de gardien.

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Manchester City envisage une refonte majeure du poste de gardien

Manchester City envisagerait de remanier entièrement son secteur des gardiens l’été prochain, ce qui fait sérieusement planer le doute sur l’avenir de Donnarumma au club. Selon The Athletic, le capitaine italien pourrait partir après seulement deux saisons en Angleterre.

Donnarumma n’est arrivé à Manchester City qu’en 2025, tout juste auréolé d’une victoire en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Bien que son contrat actuel coure jusqu’en 2030, les dirigeants du club sont ouverts à un nouveau départ au poste de gardien. Ce possible remaniement pourrait ne pas se limiter au titulaire. Le gardien remplaçant Geronimo Rulli pourrait lui aussi partir, Manchester City souhaitant revoir entièrement ce poste.

Une inadéquation tactique et des erreurs coûteuses sous Maresca

Le changement d’entraîneur a radicalement modifié la situation de Donnarumma à Manchester. Le départ de Pep Guardiola et l’arrivée de Maresca qui a suivi ont changé les exigences tactiques imposées au gardien. Selon le média, le joueur de 27 ans ne correspond pas au système privilégié par Maresca. L’entraîneur italien estime notamment que Donnarumma ralentit la construction fluide du jeu qu’il attend de sa défense.

Ses erreurs sur le terrain ont encore compliqué sa situation. Si Donnarumma a réalisé des arrêts importants cette saison, il a aussi été critiqué pour des erreurs contre le PSG, Leipzig et Aston Villa. Son dernier revers est survenu mardi, lors du match nul 2-2 face à Naples, quand le ballon frappé par Rasmus Hojlund sur le premier but lui a glissé sous le gant.

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Un prix élevé qui limite le nombre de prétendants

Un départ de Donnarumma ne sera pas une opération simple pour Manchester City. Tout club souhaitant le faire venir de Premier League devra mobiliser des moyens financiers considérables. Le gardien est évalué entre 45 et 50 millions d’euros. À cette indemnité de transfert s’ajoute son salaire actuel à Manchester City, estimé à 12 millions d’euros nets par saison.

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Le coût élevé de l’opération réduit naturellement le nombre de destinations envisageables. Seul un groupe restreint de clubs européens peut financer à la fois son transfert et son salaire.

Les géants de Serie A suivent la situation

Un retour en Italie semble être l’issue la plus plausible pour quitter Manchester, la Juventus et l’Inter étant toutes deux citées comme destinations possibles. La Juventus a recruté Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham cet été, mais elle apprécie depuis longtemps le numéro un italien. Reste à savoir si elle relancera son intérêt.

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L’Inter, de son côté, s’appuie actuellement sur Josep Martínez et Ivan Provedel. Le club étudie plusieurs options pour l’avenir au poste de gardien, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle approche si Manchester City décide de vendre Donnarumma.