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Enzo Maresca s’est empressé d’écarter l’idée que Gianluigi Donnarumma puisse perdre sa place de gardien titulaire à Manchester City. Malgré le rôle décisif de Geronimo Rulli lors d’une victoire spectaculaire aux tirs au but contre Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, l’entraîneur italien assure que la hiérarchie des gardiens reste inchangée.

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La Coupe de la Ligue anglaise réserve du suspense à l’Etihad

Manchester City s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi après une victoire sous tension contre Brighton aux tirs au but (4-3). Menés à deux reprises, les joueurs de City ont arraché un nul 2-2 dans le temps réglementaire à l’Etihad Stadium. Malick Yalcouye a ouvert le score pour les visiteurs avant l’égalisation de Mateo Kovacic.

Georginio Rutter a redonné l’avantage à Brighton, mais Vitor Reis a dévié dans le but un coup franc de Rayan Cherki pour inscrire son premier but avec le club et envoyer les deux équipes aux tirs au but. L’égalisation est survenue juste après l’entrée en jeu de Jeremy Doku, qui a visiblement redonné de l’élan au public local.

Rulli s’est ensuite illustré lors de la séance. Après l’échec de Kovacic, le gardien argentin a arrêté les tirs de Yasin Ayari et Lewis Dunk pour assurer la qualification de City. Rulli remplaçait Donnarumma, à qui Maresca avait accordé quelques jours de vacances, comme à quatre autres habitués de l’équipe première.

Aucun doute sur le rôle de Donnarumma

Malgré les récentes interrogations sur la forme de Donnarumma, Maresca a coupé court à tout débat concernant son gardien titulaire. Interrogé sur la possibilité que la performance de Rulli lui permette de s’emparer du poste de numéro un, l’entraîneur de City a été catégorique.

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« Non, absolument pas de mon point de vue », a déclaré Maresca. « Il travaille bien, mais il connaît parfaitement son rôle, et il n’y a aucun doute là-dessus. »

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L’entraîneur italien en a également profité pour évoquer les ambitions de son équipe dans toutes les compétitions. Il a ajouté : « C’est une compétition différente, mais l’ambition doit être la même. C’est un nouveau projet, avec de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur. Il a débuté il y a trois mois. Nous devons faire notre travail. Cela signifie gagner des matches et, pour le moment, c’est ce que nous faisons. »

Un contexte agité, mais le championnat en ligne de mire

La belle série de résultats de City se poursuit dans un contexte compliqué, le club devant encore gérer les conséquences du verdict de culpabilité rendu le mois dernier concernant des accusations financières. Maresca a toutefois veillé à ce que son groupe reste entièrement concentré sur ses objectifs sur le terrain durant les premiers mois de son mandat.

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Le club mancunien occupe actuellement la tête de la Premier League après un bon début de saison. Sa récompense pour avoir éliminé l’équipe de Fabian Hurzeler est un tirage favorable en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, face à Bradford, pensionnaire de League One.

Retrouvailles avec Brighton en Premier League

City retrouvera rapidement Brighton : les deux équipes s’affronteront de nouveau à l’Etihad ce samedi, en Premier League. Les deux entraîneurs ayant procédé à 16 changements au total lors de leur rencontre de coupe en milieu de semaine, ils devraient cette fois aligner leurs meilleurs onze de départ.

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Maresca s’attend à un nouveau match éprouvant face à Brighton. L’Italien a déclaré : « Ils traversent une période brillante. Ils gagnent des matches, ils marquent des buts. Ils marquent beaucoup de buts à chaque match, trois, quatre, cinq buts par rencontre.

« J’ai regardé tous leurs matches de Premier League depuis notre arrivée et, dès le premier jour, contre Arsenal, [Crystal] Palace, Liverpool, ils ont toujours joué vers l’avant, en marquage individuel. Nous savions que ce serait un match difficile et ils joueront exactement de la même manière samedi. »