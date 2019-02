Gianfranco Zola : "Hudson-Odoi a de nombreuses raisons de se sentir désiré à Chelsea"

L'entraîneur adjoint des Blues a défendu le traitement de l'ailier par Chelsea et dit qu'il a plus d'opportunité que les autres joueurs de son âge.

Attraction de l'hiver, Callum Hudson-Odoi est annoncé comme le futur phénomène de Chelsea. Mais le jeune ailier anglais, inspiré par les cas de Jadon Sancho et Reiss Nelson, aimerait s'exiler pour disposer de plus de temps de jeu. Callum Hudson-Odoi a notamment été très courtisé par le Bayern Munich cet hiver, mais Chelsea n'a pas cédé son grand espoir. Néanmoins, l'Anglais n'est toujours pas titulaire chez les Blues.

Présent en conférence de presse à quelques jours du match de FA Cup contre Manchester United, Gianfranco Zola, adjoint de Maurizio Sarri, considère que le traitement réservé à Callum Hudson-Odoi est juste : "Doit-on faire plus pour qu'il se sente désiré ici à Chelsea ? Désolé mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il est toujours à la limite de l'équipe. Dès qu’il a une opportunité il joue, parfois dès le début du match".

Zola félicite Solskjaer

"L'entraîneur lui donne de nombreuses raisons de se sentir impliqué et désiré à Chelsea. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de 18 ans dans les meilleurs clubs européens qui jouent autant que lui. De plus, c'est un joueur que nous apprécions et croyons grandir", a ajouté l'ancien meneur de jeu des Blues. Callum Hudson-Odoi, en fin de contrat en juin 2020, est toujours dans le viseur du Bayern Munich pour le prochain mercato.

Gianfranco Zola a assuré que Chelsea compte sur Callum Hudson-Odoi pour le futur : "Il a un avenir brillant dans ce club. Tous les membres du groupe des entraîneurs l'aiment. Vous devez comprendre que Hudson Odoi est entouré de joueurs de haut niveau et que vous devez travailler dur pour être meilleur qu'eux. C'est ce que nous voulons de lui, pour nous assurer qu'il continue à s'améliorer, car il peut faire mieux".



L'Italien a félicité Ole Gunnar Solskjaer, auteur d'un bon travail, depuis son arrivée chez les Red Devils : "Je connais Ole, nous avons suivi le cours de coaching ensemble et je suis heureux de le voir réussir. Je sais que Manchester United ne traversait pas un très bon moment avant que Solskjaer prenne la relève, mais je connaissais la valeur de l'équipe et le fait qu'ils allaient revenir. Ce que Ole a fait pendant ce court laps de temps est assez remarquable. Vous pouvez voir qu’il s’agit d’une équipe qui aime ce qu’ils font. Ce n'est pas surprenant qu'ils fassent ce qu'ils font".