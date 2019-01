Gianfranco Zola : "Alvaro Morata doit apprendre à vivre avec la pression de Chelsea"

La légende italienne des Blues considère que l'attaquant espagnol doit apprendre à vivre avec la pression présente dans un club comme Chelsea.

Alvaro Morata est en plein doute à Chelsea. Arrivé à l'été 2017 chez les Blues pour devenir le nouveau numéro neuf phare de l'équipe, l'attaquant espagnol n'a jamais encore montré la pleine mesure de son talent à Londres. Pire encore, depuis quelques semaines, Alvaro Morata est clairement en manque de confiance et a vu son temps de jeu réduit. Titulaire en cours de semaine contre Southampton, l'ancien du Real Madrid profite des blessures d'Olivier Giroud et de Pedro pour obtenir du temps de jeu.

Mais Alvaro Morata doit surtout profiter de cette période où Maurizio Sarri va le faire jouer pour inverser la tendance et mettre le doute dans la tête de son entraîneur sur la hiérarchie en attaque. Hors pour le moment, ce n'est pas le cas. Néanmoins, l'Espagnol risque d'avoir une nouvelle occasion de s'illustrer ce week-end en FA Cup. Présent en conférence de presse, Gianfranco Zola, un des adjoints de Maurizio Sarri, a estimé que l'Espagnol doit apprendre à mieux gérer la pression autour de lui.

"Mettre tout de côté"

"La pression ? Cela devrait être une motivation. Vous êtes à Chelsea, vous ne jouez pas pour Southampton ou Brighton avec tout le respect que vous portez à ces clubs. Les gens attendent beaucoup du numéro neuf à Chelsea. Ils attendent beaucoup de buts et de bonnes performances. C'est normal, il doit s'y habituer. S'il va dans un autre grand club, ce sera la même chose. Il n’ya aucun moyen d’éviter vos responsabilités", a analysé la légende italienne des Blues.

"Cela fait partie de votre travail et si vous pouvez vous en charger, mieux vous irez. Techniquement, Alvaro Morata - et c’est la raison pour laquelle nous avons beaucoup investi en lui cette année - nous avons pensé qu’il était le numéro neuf parfait pour nous. Maurizio Sarri a toujours dit cela. Techniquement, il est sans aucun doute l'un des meilleurs à ce poste", a ajouté Gianfranco Zola.



L'Italien est toutefois satisfait de l'attitude de l'Espagnol : "Je pense qu'il doit améliorer un peu tactiquement parce qu'aujourd'hui, avec le type de football, le football est tellement organisé que vous devez vous améliorer sur le plan tactique, vos capacités ne suffisent pas. À mon avis, il doit améliorer cela. Il y travaille, il a une bonne attitude. Il a le sentiment qu'il ne marque pas assez et il se sent responsable pour beaucoup. Mais il doit apprendre à tout mettre de côté car ce ne sont que des fardeaux que vous supportez sur le terrain et qui ne vous aident pas à mieux performer".