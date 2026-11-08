Gian Piero Gasperini écarte en riant l’idée de surveiller l’Inter, alors que la Roma grimpe à la deuxième place après sa victoire contre Sassuolo

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Gian Piero Gasperini était d’humeur joviale après avoir vu la Roma étriller Sassuolo et se hisser provisoirement à la deuxième place du classement de Serie A. Alors que l’Inter doit affronter Côme dimanche soir, l’entraîneur expérimenté n’a pas résisté à une plaisanterie classique du football italien sur la manière dont il compte suivre le match.

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La Roma met la pression sur l’Inter, son rival

La Roma a livré une prestation maîtrisée pour dominer Sassuolo au Stadio Olimpico. Sa victoire 3-0 lui permet de passer provisoirement devant l’Inter au classement de Serie A. Malgré ce succès net, la Roma s’est procuré de nombreuses occasions qui auraient pu rendre le score bien plus lourd. Quel que soit le résultat de ses rivaux lors des prochaines rencontres, l’équipe de Gasperini abordera la trêve internationale en position de force.

Satisfait du travail accompli, Gasperini s’est montré taquin et a aussitôt reporté la pression sur l’Inter. Interrogé par Sky Sport Italia, l’entraîneur n’a pas résisté à une plaisanterie sur la pression qui pèse désormais sur son concurrent pour le titre avant son match contre Como : « Inter-Como ? Nous ne le regarderons pas, a-t-il plaisanté. Nous serons tous perchés comme des hiboux. »

Gasperini rejette l’idée d’une réaction attendue

Alors que certains estimaient que la Roma devait faire ses preuves après sa récente défaite contre Manchester United en Ligue des champions, Gasperini a rapidement écarté l’idée que son équipe subisse une pression particulière. Il a invoqué sa régularité malgré un calendrier éprouvant, signe selon lui de sa progression et de sa maturité cette saison. Gasperini reste convaincu de la solidité des bases posées au cours du dernier mois.

« Je ne suis pas d’accord, car cette équipe continue de confirmer ce qu’elle vaut, elle n’a pas besoin d’apporter de réponses. Et puis, rappelons que le match contre Manchester est né d’un penalty absurde, il vaut mieux le dire... Il y a défaite et défaite. Nous avons enchaîné 9 matches en 27 jours, avec ces deux défaites contre le Real Madrid et Manchester United, mais nous avons aussi connu une autre série de victoires, à l’exception de deux matches nuls. Elles font mal parce qu’elles sont arrivées à la fin, mais elles ont suivi des prestations de haut niveau face à des équipes de grande valeur », a déclaré Gasperini.

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Une attaque aux multiples solutions

L’un des principaux motifs de satisfaction de l’entraîneur de la Roma est la capacité accrue de l’ensemble de son effectif à marquer. L’équipe ne dépend plus d’un seul buteur : des défenseurs comme Mario Hermoso montrent qu’ils peuvent aussi apporter leur contribution dans le dernier tiers du terrain. Cette souplesse tactique a rendu la Roma bien moins prévisible en championnat cette saison.

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« J’ai aimé beaucoup de choses, il y a eu des performances remarquables ce soir. Le but d’Hermoso était magnifique, par sa façon de maîtriser le ballon et de frapper. Ce n’était pas facile d’ouvrir le score parce qu’ils s’étaient repliés, mais nous avons fait preuve de patience et joué avec qualité. Cette année, nous avons considérablement amélioré notre capacité à marquer et nous le faisons de différentes façons, avec différents joueurs. Nous avons de la confiance et de la lucidité, car le but inscrit par Hermoso est celui d’un attaquant de grande qualité. Et rappelons-nous que nous avons aussi marqué lors de nos défaites », a expliqué Gasperini.

Aucune limite aux ambitions de Scudetto

Interrogé sur les objectifs de la saison, Gasperini a refusé de revoir ses ambitions à la baisse ou de se contenter de la deuxième place. Tout en reconnaissant que l’Inter reste le grand favori pour le Scudetto, il estime que plusieurs clubs, dont le rival romain, la Lazio, peuvent prétendre à la tête du classement. Il veut avant tout voir jusqu’où peut aller le projet actuel de la Roma.

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« Signer pour la deuxième place ? Non, a répondu Gasperini avec le sourire. Mais c’est agréable de disputer ce championnat. L’Inter est l’équipe qui a le plus de chances, mais pour le reste, nous pouvons jouer nos chances, comme tous les autres. Je compte aussi la Lazio parmi eux. Il ne faut se faire aucune illusion ni nourrir de déception. Je ne sais pas de quoi nous serons capables. »