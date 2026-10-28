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Gian Piero Gasperini a salué la résilience de son équipe de la Roma et ses joueurs issus du centre de formation après une victoire spectaculaire 4-2 contre Cagliari au Stadio Olimpico. Menée rapidement, la Roma a réagi avec caractère pour décrocher trois points précieux dans sa course à la première place de Serie A.

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Les joueurs formés au club relancent la Roma

Le Stadio Olimpico a retrouvé des airs de l’époque glorieuse de Francesco Totti et Daniele De Rossi lorsque Emanuele Lulli et Niccolo Pisilli, tous deux issus du centre de formation local, ont marqué. Leurs buts ont renversé le cours d’un match qui semblait échapper à la Roma après une entame poussive, dans la foulée des récents exploits du club face à Naples. Gasperini a reconnu que les absences de joueurs clés comme Mile Svilar, Manu Kone, Paulo Dybala et Lorenzo Pellegrini l’avaient contraint à s’appuyer sur le même noyau de joueurs, rendant les contributions de Lulli et Pisilli d’autant plus importantes pour la dynamique du club

Gasperini a rapidement souligné l’importance de l’apport de ces jeunes joueurs dans une période marquée par une forte rotation de l’effectif et une grande fatigue physique. « Ils nous ont apporté une aide incroyable. C’était un match difficile, car beaucoup ressentaient encore les effets de la rencontre contre Naples. La fatigue a certainement pesé, surtout en seconde période, mais les changements nous ont ensuite permis de gagner. Quelles sont les qualités de ma Roma ? L’équipe ne se désunit pas lorsque le score lui est défavorable ; elle cherche les meilleures situations pour marquer. Nous savons que nous avons les ressources pour être décisifs dès le début ou en sortant du banc », a déclaré Gasperini à Sky Sports Italia.

L’esprit du centre de formation

L’émergence de Lulli et Pisilli suscite un grand enthousiasme chez les supporters de la Roma, notamment en raison de leurs liens profonds avec la ville et le club. Gasperini est revenu sur la tradition du centre de formation romain, soulignant l’attachement particulier à ce maillot de la génération actuelle. Il a notamment cité le but de la tête de Lulli comme un signe de progrès technique, révélant que le joueur avait travaillé cet aspect précis de son jeu à l’entraînement, vingt-quatre heures seulement avant le match.

« Ce sont des garçons extraordinaires ; le centre de formation de la Roma révèle toujours de beaux talents. Ce qui me frappe le plus, c’est leur grand attachement à la Roma, et c’est très positif. Ils ont une réelle valeur. Lulli a marqué de la tête, un geste que nous avions travaillé pas plus tard qu’hier et qui n’est pas son point fort. Mora a aussi marqué de la tête ? Il l’avait déjà fait contre Porto ; c’est vrai qu’il est petit, mais il est très coordonné et saute très haut », a déclaré Gasperini.

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Des inquiétudes en défense et des nouvelles des blessés

Malgré cette victoire riche en buts, la Roma a montré certaines fragilités défensives ces derniers temps, encaissant des buts contre le Real Madrid et Naples. Gasperini a attribué les deux buts concédés face à Cagliari à la fois à l’épuisement physique de son équipe et à la qualité de l’attaque adverse. Avec Leonardo Balerdi et Mario Hermoso actuellement indisponibles, la défense dispose de peu de solutions. L’entraîneur s’est néanmoins réjoui de la façon dont son équipe a terminé le match, contrairement aux saisons précédentes, où elle laissait souvent échapper son avantage dans les derniers instants.

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« Nous avons encaissé quelques buts de plus récemment, mais ce soir, c’était aussi dû à la fatigue. Balerdi et Hermoso étaient indisponibles et ne pouvaient pas jouer, et il faut également souligner la qualité des attaquants de Cagliari. Le fait d’être revenus dans des matches comme celui contre Naples et celui d’aujourd’hui nous permet de démentir l’idée selon laquelle nous subissions des remontées dans les dernières minutes. Cette équipe a la confiance nécessaire pour gagner en fin de match et croit en son potentiel. La qualité des points que nous prenons cette année est supérieure, même si leur total est le même qu’il y a un an », a expliqué l’entraîneur.

Pas de précipitation pour le retour de l’Argentin

L’attention s’est rapidement portée sur l’état de forme de Dybala, dont l’absence pèse lourd pour la Roma. Gasperini s’est montré prudent quant à la possibilité de voir l’Argentin participer au prochain déplacement à Udine, laissant entendre que les supporters pourraient devoir patienter encore un peu avant de retrouver leur joueur vedette. Compte tenu du calendrier chargé qui attend l’équipe dans les semaines à venir, l’entraîneur reste convaincu qu’une guérison complète est plus importante qu’un retour précipité.

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« Il est très probable qu’il manque le match contre l’Udinese, a confirmé Gasperini. Nous étions très confiants concernant sa blessure, mais sa convalescence est un peu plus longue. L’important, c’est qu’il guérisse et retrouve son niveau d’avant la blessure. »