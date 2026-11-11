Comment regarder Ghana-Somalie avec un VPN

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 12 nov. 2026 - 10:00

Le Ghana reçoit la Somalie dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. L’équipe ghanéenne espère mettre fin à une série de résultats difficiles, dans une période agitée pour la sélection nationale.

Le Ghana aborde cette rencontre après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de ses deux dernières sorties en qualifications pour la CAN, il s’est incliné face à la Côte d’Ivoire et à la Gambie, ce qui compromet ses chances de qualification.

Le Ghana a toutefois fait preuve de résistance lors de la Coupe du monde plus tôt cette année, en obtenant un match nul et vierge face à l’Angleterre. Mais ses défaites contre la Croatie et la Colombie ont souligné l’irrégularité qui pénalise cette équipe.

La Somalie, dirigée par Yusuf Ali Nur, traverse elle aussi une période difficile. Ses défaites consécutives face à la Côte d’Ivoire et à la Gambie lors de ses deux dernières rencontres de qualification la laissent toujours en quête d’une première victoire dans le groupe.

Les visiteurs ont néanmoins obtenu deux résultats positifs contre Maurice lors de la fenêtre de qualification de mars, le point culminant de leur campagne récente. Une victoire face à Bahreïn en amical en novembre dernier leur a également donné des raisons d’espérer.

Au classement du groupe C, le Ghana occupe actuellement la quatrième place et la Somalie la troisième. Cette rencontre aura donc de réelles conséquences sur les ambitions des deux équipes de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Ghana-Somalie.

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