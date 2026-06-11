Le coup d’envoi de la rencontre Ghana - Panama sera donné le 18 juin 2026 à 19 h 00 (heure de l’Est) et à 23 h 00 (heure de Greenwich).

Ghana vs Panama : contexte de la rencontre

Les Black Stars entament le groupe L par un duel face au Panama. Leur meilleure performance reste un quart de finale perdu aux tirs au but contre l’Uruguay en 2010, un souvenir encore vivace pour les fans. Interrogé sur la rencontre, Luis Suárez garde un souvenir aigre-doux de ce face-à-face. Depuis, les Black Stars ont été éliminés au premier tour en 2014 et 2022, et restent sur sept matchs sans victoire ni clean sheet.

Le Panama effectue seulement sa deuxième apparition sur la plus grande scène mondiale, huit ans après ses débuts en Russie. Il vise enfin une première victoire en Coupe du monde, sur le sol américain. Comme son adversaire, il n’a pas gardé ses cages inviolées lors de ses sept sorties les plus récentes.

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Qui sont les joueurs clés du Ghana et qui est leur entraîneur ?

Jordan Ayew (Leicester City), le capitaine, anime l’attaque grâce à son expérience. Thomas Partey (Villarreal) assure la stabilité du milieu de terrain. Antoine Semenyo (Manchester City), ailier des plus dynamiques, apporte une menace offensive de premier plan. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) sert de point d’appui redoutable dans le dernier tiers, grâce à sa vitesse et sa puissance. Alexander Djiku (Spartak Moscou) est le pilier imposant de la défense, réputé pour son sang-froid et son jeu aérien. Kamaldeen Sulemana (Atalanta) apporte une créativité fulgurante, capable de déséquilibrer les arrière-gardes par sa vitesse et son dribble. Le vétéran entraîneur portugais Carlos Queiroz, recruté en avril avec un contrat à court terme, est chargé de guider l’équipe à travers les épreuves de la Coupe du monde.

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Qui sont les joueurs clés du Panama, et qui est leur entraîneur ?

Le milieu des Pumas, Adalberto « Coco » Carrasquilla, aura pour mission de dicter le tempo d’une formation qui aime conserver le ballon. Le latéral droit de Marseille, Michael Amir Murillo, apporte en outre une précieuse expérience de haut niveau. L’équipe est dirigée par Thomas Christiansen. Ce tacticien danois, qui a passé une partie de son enfance au Panama, a pris les rênes des Canaleros en juillet 2020 et a mené avec succès le pays à sa deuxième participation à la Coupe du monde.

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Sélection du Ghana (26 joueurs)

Gardiens : Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (Saint-Gall), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Défenseurs : Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jérôme Opoku (Istanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre) et Derrick Luckassen (Pafos).

Milieux de terrain : Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Attaquants : Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

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Sélection de 26 joueurs du Panama

Gardiens : Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon)

Défenseurs : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Milieux de terrain : Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador) et Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Attaquants : Ismael Díaz (Club León FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

Le parcours du Ghana vers la Coupe du monde

Seize ans après son parcours inoubliable jusqu’aux quarts de finale en Afrique du Sud, où il avait poussé l’Uruguay dans ses derniers retranchements lors d’un match emblématique et déchirant, le Ghana est de retour sur la plus grande scène du football avec une revanche à prendre. Les Black Stars entrent dans une nouvelle ère prometteuse, alliant le leadership des vétérans, tels que le capitaine Jordan Ayew, à une jeune garde débordante de dynamisme. Pour les supporters ghanéens passionnés, cette campagne n’est pas qu’une simple participation ; elle sanctionne une période de transition majeure et vise à retrouver leur statut de poids lourd du football africain.

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Le parcours du Panama vers la Coupe du monde

Le Panama a mené une campagne d’une discipline exceptionnelle, terminant invaincu tant au deuxième qu’au dernier tour des qualifications pour décrocher son billet pour l’Amérique du Nord.

En tête du groupe A au dernier tour, la sélection panaméenne a repoussé les prétentions du Suriname et du Guatemala pour décrocher son billet direct vers le Canada.

Le Panama a immédiatement imposé son autorité dans le groupe D du deuxième tour, remportant aisément ses quatre rencontres face au Nicaragua, à la Guyane, à Montserrat et au Belize, tout en concédant seulement un but.

Lors du dernier tour, le sélectionneur Christiansen a misé sur une organisation défensive rigoureuse et une discipline de fer : le Panama n’a concédé que deux buts en six matches, formant un bloc bas incroyablement compact qui a mis à mal les attaquants adverses.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, n’a pas encore dévoilé de composition probable avant le premier match du groupe L, et aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé pour les Black Stars à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi, alors que le groupe finalise ses préparatifs à Toronto.

Même situation côté panaméen : Thomas Christiansen garde aussi son onze sous le coude, aucun blessé ni suspendu n’étant signalé dans les données actuelles. D’autres détails seront communiqués à l’approche de la rencontre de mercredi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Ghana arrive à Toronto avec un bilan récent en dents de scie. Au cours de leurs cinq dernières sorties, les Black Stars ont concédé un nul et quatre revers, encaissant onze buts pour seulement quatre marqués. Leur dernier match, un 1-1 face au Pays de Galles le 2 juin, a tout de même mis fin à une série de trois défaites consécutives : 0-2 contre le Mexique, 1-2 face à l’Allemagne et une sévère défaite 1-5 contre l’Autriche en mars.

La forme récente du Panama est plus équilibrée : en cinq matches de préparation, les Canaleros ont obtenu deux victoires, deux nuls et une défaite. Leur dernière sortie s’est soldée par un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine le 6 juin, tandis qu’une victoire 4-2 contre la République dominicaine deux jours plus tôt a démontré leurs capacités offensives. La seule ombre au tableau reste la défaite 6-2 face au Brésil le 31 mai, même si les succès contre l’Afrique du Sud en mars, dont une victoire 1-2 à l’extérieur, offrent à l’équipe de Christiansen une base solide pour aborder le tournoi.

Bilan des confrontations directes

D’après les statistiques officielles, le Ghana et le Panama ne se sont jamais affrontés en match officiel. Conséquence : la rencontre de mardi dans le groupe L marquera donc une première historique entre ces deux nations.

Classement

Au classement du groupe L, le Ghana occupe pour l’instant la 3e place et le Panama la 4e, aucun des deux équipes n’ayant encore disputé son premier match de la Coupe du monde de la FIFA 2026.