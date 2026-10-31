Comment regarder Getafe contre Séville avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité de la diffusion et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 08:00 Coliseum

Getafe reçoit Séville au Coliseum pour un match de Liga qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison. L’équipe locale se trouve bien enfoncée dans la zone de relégation, tandis que Séville arrive à la sixième place avec l’objectif de consolider sa position dans la première moitié du classement.

Getafe a manqué de régularité cette saison et aborde cette rencontre sous pression. L’équipe de Pepe Bordalas n’a remporté que deux de ses neuf premiers matches de championnat, et l’atmosphère autour du club est tendue depuis un différend public entre l’entraîneur et le président du club, Angel Torres.

Les derniers résultats de Getafe témoignent de ses difficultés. La défaite 4-0 face à l’Athletic Bilbao lors de sa dernière sortie en Liga a été lourde, et le revers 2-5 contre Lugano en Ligue Conférence a aggravé une semaine compliquée. Une victoire contre l’UB Lebrijana en Coupe du Roi a apporté un peu de répit, mais les résultats en championnat restent la priorité.

Séville aborde ce match dans une meilleure dynamique, même si le club a aussi ses problèmes. L’équipe de Luis Garcia a battu Osasuna 2-0 lors de son dernier match de Liga, puis s’est imposée contre le Sporting Hortaleza en Coupe du Roi. Elle se rend donc à Getafe avec deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Les visiteurs ont toutefois subi une défaite 4-1 face au Real Madrid plus tôt en octobre, qui a mis en évidence des failles défensives auxquelles Garcia voudra remédier. Le match nul 3-3 contre Levante qui avait précédé a également montré que Séville pouvait être pris en défaut lorsqu’il n’évolue pas à son meilleur niveau.

Pour Getafe, trois points constitueraient un coup de pouce important dans sa quête pour s’éloigner du bas du classement. Séville sera tout aussi déterminé à prolonger sa série positive et à rester au contact des équipes qui le précèdent.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Getafe contre Séville, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de télévision et les possibilités de suivre le match en streaming.

Actualités des équipes et effectifs