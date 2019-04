Getafe - Real | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

L'équipe de Zinedine Zidane va essayer de confirmer son regain de forme en prenant le dessus sur son voisin de Getafe.

Le se rendra à ce jeudi dans le cadre de la 34e journée de la . L'objectif des Merengue est de conforter leur troisième place au classement, tandis que l'équipe locale va essayer de glaner un résultat positif qui maintiendra intactes ses chances de finir dans le Top 4.

Les joueurs de Zinedine Zidane ont peu d'espoir de terminer devant l'Atletico Madrid (2e), un écart de sept points séparant les deux formations actuellement. Mais, il est hors de question de prendre à la légère les matches restants et le coach français n'a cessé d'insister dessus dans chacune de ses conférences de presse.

"La est très importante. C'est l'objectif quotidien, avait-il notamment confié. Et ce sera notre premier objectif pour la saison prochaine. Nous avons 33 titres en championnat. Combien en a le Barça ? Il est vrai qu'ils se sont bien comportés ces dernières années, et nous devons les reconnaître, mais dans notre histoire, il y a beaucoup plus de titres. Pour moi, c'est le titre le plus important pour lequel on peut se battre". Un discours ingénieux de la part de l'ancien meneur des Bleus, qui mobilise ses hommes pour les derniers matches de l'exercice, tout en les préparant déjà pour la campagne à venir.

Samedi dernier, lors de la réception de Bilbao, les Madrilènes ont montré qu'ils n'étaient pas enclins à négliger ces ultimes sorties domestiques. Ils sont restés appliqués, à l'instar de Karim Benzema. Le Français est en pleine bourre actuellement. Auteur d'un triplé face aux Basques, l'avant-centre merengue peut se fixer un objectif personnel pour cette fin de saison, à savoir égaler et franchir son meilleur total de buts sur une saison.

Ce jeudi, sa tâche et celle de ses partenaires ne sera cependant pas facile. Getafe possède la deuxième meilleure défense du championnat (29 buts pris). Et, cette formation fera tout pour accrocher son prestigieux adversaire du jour et se maintenir ainsi à la quatrième place. Celle qui donne accès à la prochaine Ligue des Champions.

Match Getafe vs Real Madrid Date Jeudi 25 avril Heure 21h30 (heure française)

Où voir le match ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne BEIN Sports.

Chaine TV fançaise Streaming beIN Sports France 2 BeIn Connect

Groupes et compos probables

Position Le groupe de Getafe Gardiens Chichizola, Soria, Yanez Défenseurs Antunes, Cabrera, Olivera, Miquel, Suarez, Foulquier, Angel Milieux Bruno, Bergara, Portillo, Shibasaki, Saiz, Cristoforo, Flamini, Arambarri, Maksimovic Attaquants Mata, Angel, Molina, Ndiaye, Duro

Getafe jouera sans son défenseur Djene Dakonam, qui a été expulsé lors du dernier match contre Séville.

Le onze probable : Soria; Suarez, Gonzalez, Miquel, Cabrera; Shibasaki, Arambarri, Maksimovic, Mata; Molina, Duro

Poste Le groupe du Real Gardiens Navas, Courtois, Luca, Moha Défenseurs Vallejo, Varane, Reguilon, Nacho, Carvajal, Marcelo Milieux Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos, Llorente Attaquants Benzema, Bale, Vazquez

Sergio Ramos est actuellement à l'arrêt en raison d'un problème à l'adducteur. En son absence, le brassard de capitaine devrait revenir à Marcelo, l'élément le plus ancien de l'effectif. L'arrière espagnol est cependant sur la voie du retour et il est possible qu'il soit opérationnel dès le match suivant.

Thibaut Courtois et Mariano Diaz, qui souffraient de quelques soucis physiques dernièrement, sont de retour dans le groupe. Cela étant, il n'est pas sûr qu'ils soient alignés d'entrée par Zinedine Zidane. Ce dernier pourrait leur préférer des hommes frais.

Le onze probable du Real Madrid : Navas; Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Asensio.