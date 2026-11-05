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Getafe - Brighton : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Coliseum

Le match entre Getafe et Brighton débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Getafe - Brighton en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match entre Getafe et Brighton sera diffusé en direct sur RTL+. Vous pourrez y suivre la rencontre en streaming.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait Getafe et Brighton ?

Getafe aborde ce match avec un bilan contrasté : sur ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe compte deux victoires, un nul et deux défaites. Getafe a récemment battu le FC Séville 3-1 en championnat. Auparavant, le club avait subi une lourde défaite 4-0 contre l’Athletic Bilbao, ainsi qu’un revers 5-2 face au FC Lugano en Ligue Conférence. Au total, l’équipe de Bordalás a marqué onze buts et en a encaissé douze sur ces cinq matchs.

Brighton affiche une belle forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Manchester City en Premier League. Auparavant, Brighton avait largement battu Crystal Palace 5-0. Le club s’est incliné 2-0 contre Liverpool et a fait match nul 0-0 face au FK Jablonec en Ligue Conférence. Au total, l’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Getafe - Brighton : compositions d’équipe

Getafe - Brighton : forme

Getafe - Brighton : bilan des confrontations directes

Getafe - Brighton : les classements